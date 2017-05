Pedro Martins e o reencontro com o Benfica: "Estamos muito mais fortes"

O treinador do Vitória de Guimarães deixou claro que a sua equipa pretende derrotar o Benfica na Luz, alheada da eventual conquista do título pelos "encarnados", no jogo da 33.ª jornada da Liga, no sábado. Os vimaranenses já garantiram o quarto lugar e, após o inédito sétimo triunfo consecutivo no último jogo com o Arouca (1-0), igualaram o máximo de 62 pontos do clube numa época, que Pedro Martins pretende bater frente aos "encarnados".

"Não queremos saber do nosso adversário, se há festa, se não há festa. Vamos fazer o nosso jogo com o intuito de vencer. Queremos ultrapassar a fasquia dos 62 pontos e, se ainda temos matematicamente hipótese de chegar ao terceiro lugar, vamos trabalhar para isso", adiantou o técnico, na conferência de antevisão ao jogo, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques.

Pedro Martins acrescentou que a deslocação ao Estádio da Luz é um jogo de "enorme visibilidade" para os seus jogadores e uma oportunidade para demonstrarem a "qualidade" e a "consistência" exibidos ao longo da época e relembrarem que são uma "equipa forte", a segunda melhor a jogar fora - 33 pontos, atrás precisamente do Benfica (36).

"A equipa está estável, tem ambição, tem a mesma forma de estar. Fomos, durante o campeonato, das boas equipas a jogar fora. A seguir ao Benfica, somos nós. Temos o terceiro melhor ataque fora de portas [23 golos, atrás de Sporting, com 30, e FC Porto, com 26]", descreveu.

Pedro Martins adiantou que os vimaranenses vão "entrar na máxima força" frente às "águias", com "uma ou outra alteração pontual", apostados em rectificarem as derrotas caseiras de Janeiro, por 2-0, para o campeonato e para a Taça da Liga, reiterando que o grupo está agora "muito mais forte" do que nessa altura.

"O Benfica continua a ser a mesma equipa, forte. O segundo jogo para a Taça da Liga perdemos bem, mas no jogo do campeonato tivemos condições para sair com outro resultado. Estamos muito mais fortes. Tínhamos acabado de perder o João Pedro. O Soares tinha-se transferido para o FC Porto e o Marega estava na CAN. O Rafael Miranda e o Zungu estavam com défices físicos", recordou.

O Vitória de Guimarães, aliás, não marca ao clube da Luz desde que venceu a final da Taça de Portugal em 2013, então sob o comando de Rui Vitória, por 2-1, e o treinador disse que o plantel está preparado para quebrar esse enguiço, precisando de não falhar nos "pormenores que fazem toda a diferença", nomeadamente, a "eficácia".

A equipa minhota tem ainda uma hipótese remota de atingir o terceiro lugar, ocupado pelo Sporting, com 67 pontos, caso vença os dois jogos que restam (Benfica e Feirense) - e os 'leões' percam com Feirense e Desportivo de Chaves. A esse respeito, Pedro Martins vincou que a equipa vai continuar a lutar "enquanto matematicamente for possível".

Questionado ainda sobre os rumores que o colocam como uma das hipóteses para suceder a Jorge Jesus no comando técnico do Sporting, Pedro Martins vincou que "tem contrato", está "muito focado nos objectivos do futuro e do presente" e que tudo o resto o "ultrapassa".



