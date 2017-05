No sábado "vamos ganhar os dois", canta benfiquista ao som de Sobral

“Vai ser um dia repleto de emoções”, canta Miguel Lambertini, ao som da melodia da Amar pelos dois, de Salvador Sobral. Com a camisola do Benfica vestida, Miguel Lambertini embala com uma versão personalizada da música que representará Portugal na final da Eurovisão este sábado, dia em que o Benfica joga contra o Vitória de Guimarães e que poderá entregar o título do campeonato às “águias”.

“Peço que o Benfica seja tetracampeão”, diz Miguel. “Se não for pedir muito”, aproveita, “ajuda o Salvador a ganhar a Eurovisão”. O vídeo mostra Miguel a cantar e as imagens alternam com Salvador, a rotunda do Marquês de Pombal, o Santuário de Fátima, e, claro, o Benfica. As “preces” são dirigidas a Nossa Senhora, que nesse dia chama milhares de crentes ao Santuário de Fátima, onde estará o Papa Francisco.

A ideia surgiu na segunda-feira e foi tudo filmado durante esta quarta-feira. “Hoje em dia os timings são fulcrais”, justifica. O trabalho ficou terminado ao início da manhã [desta quinta-feira], quando começou “Ainda não dormi, mas está a ser divertido”, conta ao PÚBLICO.

Curiosamente, o vídeo deste benfiquista, que canta para pedir para ir “pela quarta vez, estar aos saltos no Marquês” foi feito com “o apoio excepcional de um sportinguista na edição e de um portista na produção”. “Sem eles tinha sido impossível ter o vídeo pronto hoje [quinta-feira]”, elogia Miguel, que se estreia num vídeo humorístico.

Fã assumido de Salvador Sobral, Miguel já conhecia o álbum do músico, Excuse Me, e segue a Eurovisão. A junção dos três foi por isso inevitável. “As minhas preces para o SLB são igualmente sinceras tanto para o Salvador”, diz, com uma ressalva. No caso de Salvador “mesmo que não vença, acho que já ficámos todos a ganhar”.

No sábado, “claro”, vai ver o Benfica com os amigos. “Mas, se houver festa no Marquês, como espero, conseguirei ir mais tarde”, depois de um espectáculo onde actuará. Já a Eurovisão será acompanhada pelo telemóvel. “Já saquei a app!”

