National anunciam novo álbum (e concerto em Lisboa)

Os fãs, que são muitos e muito fervorosos, já estavam com saudades. Que andariam eles a magicar, que há quatro anos não lhes ouvíamos novo álbum? Pois bem, estavam a preparar Sleep Well Beast. É esse o título do novo álbum dos The National, com edição marcada para 8 de Setembro. Já há canção nova, The System Only Dreams in Total Darkness, e respectivo vídeo a acompanhar. E, cereja no topo do bolo, há um concerto português agendado na digressão agora anunciada: 28 de Outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

PUB

Antecedido por alguns teasers lançados recentemente, onde se começavam a revelar duas das novas canções, o novo álbum da banda de Matt Berninger sucede a Trouble Will Find Me, editado em 2013. É o sétimo de uma carreira discográfica iniciada em 2001 com a estreia homónima. Originários de Cincinnati, no Ohio, os The National construíram carreira a partir de Brooklyn, Nova Iorque, criando uma obra em que a verve literata e o travo melancólico das letras de Berninger são servidos pelas composições do guitarrista e teclista Aaron Dessner, habitantes de um universo próximo de bandas como os Joy Division ou Nick Cave & The Bad Seeds. Álbuns como Alligator (2005) ou Boxer (2007), clássicos contemporâneos, ergueram-nos a uma das mais respeitadas e reverenciadas bandas do nosso tempo.

Os bilhetes para o concerto no Coliseu, entre os 35 e os 39 euros, serão postos à venda nos locais habituais dia 19 de Maio.

PUB

PUB

PUB