Missangas de João Afonso renasce em disco e em palco, 20 anos depois

Na época, só se dizia que era a estreia em disco do sobrinho de José Afonso. Missangas, o disco, com produção e arranjos de Júlio Pereira, foi lançado no dia 5 de Maio de 1997 pela (extinta) Polygram, e as reacções da crítica foram-lhe bastante favoráveis. Vinte anos passados, o disco volta às lojas numa edição especial, e é mote para um novo concerto de João Afonso, esta sexta-feira no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, às 21h30.

PUB

“Às vezes vêm pessoas falar comigo dizendo que o Missangas as marcou”, recorda João Afonso. “Para mim, o disco tem vários aspectos. O primeiro, é que foi ele que abriu portas para eu continuar a ‘missangar’, a fazer discos, a fazer canções, para mim ou para outros músicos que me pedem, e a trabalhar, porque o que gosto é de fazer concertos.” A relação dele com o disco tem evoluído com os tempos, não lhe diminuindo a importância: “Voltei a ouvi-lo, por questões de trabalho, e a minha voz é a de um puto. E todos aqueles textos têm a marca de adolescência retardada, falam muito da infância, excepto Eu não sei o que faz o sol ou Entre Sodoma e Gomorra, que são do meu tio. Mas, pelas reacções que suscitou e também pela importância que o disco ganhou face a pessoas que tiveram de deixar Moçambique (nasci lá e também me chamavam retornado), torna-se relevante. E diz-lhes alguma coisa: as sonoridades, as cores, os cheiros de que o disco fala.”

A reedição actual tem um booklet com contextualização histórica e reprodução de recortes da época. “Arranjei uma fotografia que fiz questão que estivesse lá, um cartaz que encontrei em Goa e que, para mim, é o meu melhor cartaz: estou eu, com uma coisinha na cabeça, pintado, pareço um goês, e diz ‘The best portuguese love singer’, ou coisa assim.”

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um disco sobre livros

No Olga Cadaval, João Afonso cantará temas de Missangas, mas também dos seus outros discos: Barco Voador (1999), Zanzibar (2002), Outra Vida (2006), Um Redondo Vocábulo (2009, só com canções de José Afonso; desta cantará dos temas, Era um redondo vocábulo e Carta a Miguel Djédje) e Sangue Bom (2014, com letras de Mia Couto e José Eduardo Agualusa). Com João Afonso (voz e guitarra) estarão António Pinto, Miguel Fevereiro (guitarras) Vítor Milhanas (contrabaixo e baixo eléctrico) e João Ferreira (bateria e percussão). E dois convidados, ambos intrinsecamente ligados à criação de Missangas: o seu irmão, Toninho Afonso (vozes), e Júlio Pereira, produtor e arranjador do disco.

Novo disco? Já não tarda. “Está em fase embrionária, mas até ao final do ano terei os temas todos. São tudo letras e músicas minhas. O título ainda não existe, mas a temática já a tenho: anda à volta do livro. Fiz uma canção sobre a cartilha do meu bisavô, Domingos Cerqueira, avô da minha mãe e do Zeca (ele fez uma cartilha contemporânea da de João de Deus) e fui por aí adiante, A Ilha do Tesouro, Dom Quixote, a Odisseia, Cem Anos de Solidão, até o Tintim. E isto tem-me feito ler e reler livros com outro olhar. São coisas um bocado afectivas. Pus Miguel Torga, quero pôr ainda Eça e Camilo. E o resto logo se vê.”

PUB

PUB