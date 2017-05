Mac DeMarco: canções pop serenas, imaculadas

A melhor notícia é que nada mudou realmente. Mac DeMarco faz canções. Fê-las em em 2 e em Salad Days, os álbuns anteriores, os que transformaram o canadiano em fenómeno indie. Voltou a fazê-las em This Old Dog, o disco que acaba de editar. Dito assim, parece muito simples. E é. Acontece que essa simplicidade requer muito trabalho e uma dose assinalável de talento. DeMarco, confirma-se, é um bom trabalhador (compôs, gravou todos os instrumentos, produziu) e um homem de talento.

This Old Dog são treze canções de verdades simples sobre a vida das relações, versos sem máscaras e adornos através do qual a intimidade do cantor se torna matéria universal­ “Often a heart tends to change its mind/a new day decides on a new design / a new day gets set on another way”, em This old dog; “It’s just like seeing her / for the first time / again”, em For the first time. This Old Dog são canções pop imaculadas, no sentido em que aos versos se segue o refrão, as pontes estão todas no sítio certo e, uma após outra, ouvimo-las com a sensação de que não poderiam existir de nenhuma outra forma. Já era assim, assim continua. A diferença é que aquele som de guitarra, ondulante, quase subaquático, que se tornou imagem de marca, não é o motor principal.

This Old Dog Autoria:Mac DeMarco

Captured Tracks; distri. Popstock

A guitarra acústica surge como base de várias canções, ocasionalmente acompanhada de caixa de ritmos humilde mas eficiente, noutras são os teclados e sintetizadores que criam uma mancha sonora envolvente, quais anos 1980 sem espalhafato. A outra diferença é que, em This Old Dog, ouvimo-lo em tom reflectivo, um baladeiro terno agraciado por calor primaveril, qual Lennon, o Lennon adulto dos álbuns a solo, a ruminar as emoções que lhe revolvem o íntimo. Mas, onde em Lennon havia um demónio por trás de cada batimento cardíaco, em DeMarco tudo parece pacificado, sereno­ nunca foi tão evidente a distância que existe entre o espalha-brasas em palco, o rocker das travessuras sem fim, e o homem a gravar no estúdio caseiro.

This Old Dog abre com DeMarco a olhar-se ao espelho e a lamentar: “Oh, no, looks like/I’m seeing more of my old man in me” (De Marco é filho de pai ausente, com quem não mantém qualquer contacto). O álbum encerra com uma canção de despedida. O destinatário é o mesmo: “And even though we barely know each other / It still hurts watching him fade away” (o pai estava gravemente doente quando a canção foi gravada, entretanto recuperou, e DeMarco acreditava que ele nunca a ouviria). Ainda assim, não há sinais de dor ou turbulência. Nem ali, nem quando canta o amor que parece escapar e a angústia que tal provoca.

Como muita da melhor pop, há algo de terapêutico nestas canções. Sentimo-lo na harmónica Dylanesca que agracia o andamento dolente de Dreams for yesterday, sentimo-la na cadência lenta de On the level, uma delícia soul pop sintética, sentimo-lo até no final da longa Moonlight on the river, sete minutos de canção encerrados com guitarra irrompendo, ruidosa, espectral, depois de se ouvirem os últimos verso: “I’m home, with moonlight on the river, saying my goodbyes/I’m home, there’s moonlight in the river, everybody dies”.

É só mais um álbum de Mac DeMarco. São só canções. É muito simples. Não poderíamos pedir nada mais. Nada melhor.

