E se houvesse uma espécie de Tinder do Twitter?

A aplicação não é propriamente nova, mas surge agora reformulada e sob a premissa de que se o aspecto importa, o que dizemos também. A nova versão da Loveflutter, (re)lançada esta quarta-feira, promete unir potenciais pares românticos com base nas mensagens que estes publicam na rede social Twitter.

A empresa por trás do projecto acredita que “as pessoas são mais do que caras” e, por isso, o que de mais importante retemos de cada encontro romântico são as palavras trocadas. “A aparência tem importância, mas é o que as pessoas dizem que importa”, lê-se na página do Loveflutter no Facebook.

Nesta aplicação, e ao contrário do concorrente Tinder, os utilizadores só conseguem visualizar a imagem de quem poderá ser o seu “par perfeito” depois de lerem uma breve descrição (de 140 caracteres, tal como no Twitter) e de deslizarem para baixo, declarando assim o seu interesse. O primeiro impacto que têm com o potencial parceiro é assim um bloco de texto e não uma fotografia.

Para além disso, a aplicação inclui uma componente de inteligência artificial, num projecto em colaboração com a empresa canadiana Receptiviti, que indica o grau de afinidade potencial entre duas pessoas com base naquilo que escreveram no Twitter (concretamente, num conjunto de dez tweets que cada utilizador pode submeter à avaliação do Loveflutter). A aplicação indica ainda em que momento o novo par está pronto a ter o seu primeiro encontro, sugerindo locais para o date.

“É bom explorar novas coisas no mundo dos encontros, porque focarmo-nos na aparência já começa a cansar”, disse ao diário britânico The Telegraph o fundador da Loveflutter, Daigo Smith. “O Twitter dá-nos uma boa noção da personalidade das pessoas, sendo uma óptima forma de mostrarmos quem somos”, disse, justificando assim a aposta naquela rede.

De resto, a aplicação não difere muito de outras ferramentas de encontros. O Loveflutter permite ao utilizador indicar informações básicas como a cor do cabelo e dos olhos, peso e idade, o tipo de corpo, a etnia, o desejo de ter ou não ter filhos, e ainda a inclinação política. Tal como no Tinder, é possível procurar encontros dentro de uma determinada área geográfica.

A Lovefutter está disponível para o sistema operativo iOS e Android, e conta actualmente com cerca de um milhão de utilizadores em todo o mundo.

