Retirar a nacionalidade a terroristas é inconstitucional, avisam PCP e PSD

O projecto de lei do CDS para retirar a nacionalidade portuguesa a quem seja condenado por terrorismo e dupla nacionalidade é inconstitucional, defendem o PCP e o PSD. Mais cautelosos, pelo menos por enquanto, os socialistas dizem que a intenção dos centristas “pode levantar reservas do ponto de vista da constitucionalidade.”

Antes de ser objecto de debate no plenário do Parlamento, o projecto do CDS, que faz parte de um pacote de medidas contra o terrorismo, foi esta quarta-feira o tema de uma discussão preliminar na comissão de Direitos, Liberdades e Garantias – que, embora se destinasse apenas a decidir se a proposta reunia condições para subir a plenário, serviu para antecipar as fortes objecções que vários partidos, à esquerda e à direita, vão apresentar à ideia.

“E se o outro Estado que lhe tiver dado nacionalidade fizer uma medida semelhante? A lei portuguesa rejeita a apatridia”, avisou o comunista António Filipe, que votou vencido contra a ida do projecto a plenário. Convencido da inconstitucionalidade da proposta, o PCP recordou que a lei não prevê sequer que culpados de crimes ainda mais graves, como o genocídio, deixem de ser considerados portugueses.

Até o autor do parecer que viabiliza a discussão em plenário, o social-democrata Fernando Negrão, entende que a proposta viola a lei fundamental – muito embora não tenha tomado ainda uma posição pública nesse sentido.“É uma matéria sensível, que pode levantar reservas de constitucionalidade, porque a nacionalidade é um direito fundamental”, considerou por seu turno o socialista Pedro Delgado Alves.

Subscrita pelos 18 deputados da bancada centrista, a polémica iniciativa consubstancia uma alteração à lei da nacionalidade, pressupondo que a condenação por terrorismo haja sido feita por um tribunal português ou que, em alternativa, seja reconhecida pela justiça nacional. O CDS remeteu uma resposta às críticas para o debate que irá ter lugar no plenário. “Percebo que sejam levantadas estas questões”, limitou-se a dizer a deputada Vânia Dias da Silva.

Do mesmo pacote legislativo, e igualmente aprovados para serem submetidos ao plenário, fazem parte um projecto para recusar a entrada e permanência em território nacional a todos os estrangeiros condenados por terrorismo, bem como outra iniciativa legislativa para autorizar os serviços secretos a aceder aos dados de tráfego das telecomunicações dos cidadãos supeitos deste crime ou de envolvimento na criminalidade altamente organizada – os chamados metadados, de que fazem parte não o conteúdo das chamadas telefónicas, por exemplo, mas sim os seus destinatários, horários e datas, entre outras informações. A primeira proposta foi já alvo de um parecer positivo da Ordem dos Advogados, que entende que a alteração legislativa se justifica, “não sendo um atropelo ou uma restrição injustificada aos direitos dos cidadãos estrangeiros.”

Quanto à segunda proposta, antecipa-se a uma iniciativa legislativa do Governo que já foi anunciada mas tarda a chegar. No que ao projecto do CDS diz respeito, os bloquistas já começaram a falar no preceito constitucional da inviolabilidade das comunicações.

