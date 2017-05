Normalizado controlo na fronteira de Valença

O controlo documental na fronteira de Valença, provocou na manhã desta quarta-feira "alguns constrangimentos" de trânsito na ponte nova que liga aquela cidade do Alto Minho à Galiza, situação que foi "normalizada às 13h", disse à Lusa a GNR.

PUB

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, "cerca das 15h encontravam-se entre quatro a cinco viaturas" a aguardar a ação de fiscalização das autoridades devido à visita do Papa Francisco a Fátima.

A mesma fonte afirmou que "entre as 09h e as 10h verificaram-se alguns constrangimentos de trânsito naquela ponte internacional que, entretanto, se foram esbatendo, sendo que cerca das 13h as filas de trânsito não ultrapassavam os 200 metros". "Desde então, a situação está praticamente normalizada", afirmou a fonte.

PUB

Num comunicado enviado à Lusa, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) refere que em todas as fronteiras existem pontos de passagem autorizados, sendo nove as passagens terrestres autorizadas.

Estes pontos são Valença-Viana do Castelo, Vila Verde da Raia-Chaves, Quintanilha-Bragança, Vilar Formoso-Guarda, Termas de Monfortinho-Castelo Branco, Marvão-Portalegre, Caia-Elvas, Vila Verde de Ficalho-Beja e Vila Real de Santo António.

Segundo o SEF, são 21 os pontos de passagem nas fronteiras marítimas e nove nas aéreas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além da reposição do controlo das fronteiras aéreas, marítimas e terrestres, a Operação Fronteira Branca inclui ainda um "reforço de actividade de fiscalização a estrangeiros" no país, "controlos inopinados aos voos Schengen nos aeroportos e embarcações nos portos e marinas, controlos móveis junto aos CCPA (Centros de Cooperação Policial e Aduaneira) e áreas adjacentes e possível reforço da fiscalização e controlo aos movimentos em aeródromos".

O Papa Francisco está em Fátima na sexta-feira e no sábado para as comemorações do Centenário das Aparições, obrigando a um reforço das medidas de segurança.

Francisco, que canoniza os pastorinhos no sábado, tem ainda agendado encontros com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, António Costa.

PUB

PUB