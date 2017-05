Semedo "convidaria todos os vereadores eleitos a terem pelouro"

O candidato do Bloco de Esquerda à Câmara do Porto, João Semedo, garantiu esta quinta-feira de manhã que recusará qualquer acordo político pós-eleitoral "tanto com o PSD como com Rui Moreira".

Numa conferência de imprensa no Bairro da Lapa no Porto, o ex-deputado do bloco afiançou também que caso vença as autárquicas de 1 de Outubro convida "todos os vereadores eleitos a terem pelouro", numa tentativa de fomentar a “pluralidade” de ideias.

O bloquista acredita que “seguramente não haverá uma maioria absoluta” nestas eleições e que a possível reeleição do Rui Moreira ficou prejudicada com “a perda do apoio do grande partido [PS]”. João Semedo considera que também o recém-apresentado candidato do PS, antigo vereador com o pelouro da Habitação e Acção Social, terá “dificuldades” em ser eleito com “os últimos quatro anos a persegui-lo como uma sombra”.

Para Semedo, o que importa agora é ver “até onde é que a votação do BE vai chegar”. O candidato defende que, “ao contrário de Pizarro” a candidatura do bloco “apresenta um programa alternativo” que, também caso não vençam as eleições, o fará ser “uma força construtiva da oposição”.

Questionado sobre uma entrevista da RTP2 em que o presidente da Câmara do Porto dizia que o BE seria um dos prejudicados com a ruptura entre o PS e o movimento independente que lidera, Semedo voltou a dizer que se considera antes “um dos beneficiados”.

O candidato confia que Pizarro e Rui Moreira, “duas faces da mesma moeda”, não prolongarão “este folhetim” por muito mais tempo até porque, diz, quanto mais tempo Rui Moreira “falar das maldades que atribui a Lisboa” mais “diminuídos e fragilizados” sairão tanto Manuel Pizarro como Moreira.

João Semedo falou aos jornalistas durante uma visita que convocou para o bairro da Lapa e aos terrenos abandonados circunjacentes, nos quais estaria planeada a construção de um parque urbano verde que o bloquista diz estar em espera há 12 anos. Entretanto, com a chuva, a visita acabou por ficar confinada à Associação de Moradores da Zona da Lapa.

Semedo apresentará formalmente a sua candidatura no dia 4 de Junho, na Alfândega do Porto.

