O “Portugalinho” que vai receber Francisco

PUB

Neste pequenino país procuram-se, quase sempre, soluções cómodas e superficiais. Faz algum sentido um Estado laico conceder tolerância de ponto no dia em que o país é visitado por um chefe religioso? Os genuínos chefes da Igreja Católica devem rir-se desta subserviência nacional ao Vaticano. Repare-se que Francisco recusou realizar uma visita de Estado a Portugal, o que constitui, penso, a primeira grande derrota política de Marcelo e de Costa.

Quem quiser ver o Papa pode meter um dia de férias (os peregrinos meteram vários). O Governo (com largo apoio parlamentar) quis agradar ao Papa e ao eleitorado, sendo que boa parte dos contemplados irá para a praia, se o sol nos visitar.

PUB

Mas se é verdade que a maioria do eleitorado se contenta com respostas simples, já o Papa Francisco é muito mais exigente. Para ele (e para nós, na realidade) seria muito mais importante que políticos e sociedade civil reflectissem demoradamente, e actuassem em conformidade, sobre os desafios que nos são lançados nas encíclicas Louvado Sejas e A Alegria do Amor, e na cultura de paz que Fátima nos propõe.

José Cymbron, Lisboa

Preço dos combustíveis

No Massachusetts (EUA), vários grupos de indivíduos, indignados pelos preços elevados praticados pelas gasolineiras do Estado, decidiram apresentar uma queixa em tribunal. Após uma análise de vários meses, os juízes concluíram que não existia conluio “explícito”, mas sim “tácito”, que, prejudicando de igual forma os consumidores, não é punível por lei, à semelhança do que ocorre em Portugal. O conluio tácito funciona em sectores com elevada transparência de preços, o que implica que uma redução seria rapidamente seguida pelos restantes agentes, levando a uma situação de perda global. Nesse caso, os operadores optam por manter os seus preços de venda elevados e de preferência iguais aos seus rivais.

As aplicações smartphone deveriam ajudar os consumidores e reduzir o poder dos retalhistas, ao mostrar quais as bombas de gasolina mais económicas. Porém, os dados mais recentes indicam que as gasolineiras estão a utilizar estes algoritmos para coordenar os preços, aumentando-os mais rapidamente e assim evitando os potenciais danos de decisões erradas. Segundo os estudos mais recentes, o conluio tácito é responsável pelo agravamento dos custos entre os 10% e os 25%.

Neste sentido, e tratando-se de uma situação recorrente em Portugal, a ERSE deveria limitar a velocidade de actualização dos valores cobrados aos consumidores, ou criar condições para que existam menores oscilações de preços. Não sendo possível actuar pela via legal, a entidade reguladora deverá utilizar todos os instrumentos que possui para limitar os abusos de poder e proteger os consumidores.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O PÚBLICO ERROU

Ao contrário do que se escreveu na entrada do texto "Perseguida no Iraque e recusada na Bélgica, família Wissam aposta tudo em Portugal", publicado no P 2 de dia 7 de Maio, Hossain foi sequestrado pelas milícias e não pelo Daesh.

PUB

PUB