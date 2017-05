Terminal da Rede Expressos no Porto transferido para o Campo de 24 de Agosto

O terminal do Porto da Rede Expressos, da Transdev, mudou da Garagem Atlântico, na zona da Batalha, para o Campo 24 de Agosto. O novo espaço já está a funcionar e é esta quarta-feira inaugurado pela empresa, numa cerimónia para o qual Pierre Jaffard, CEO da Transdev Portugal e Espanha, convidou também os responsáveis municipais.

A Transdev mostra-se satisfeita com a mudança, que lhe permite manter-se no centro da cidade e disponibilizar, a partir deste novo espaço, os serviços de transporte rodoviário nacional, o shuttle do Aeroporto e o serviço de despachos e encomendas low-cost (Transpostal). Em comunicado, a empresa anuncia que passou também a oferecer, neste novo local, os serviços comerciais da Citivisual, marca de transporte turístico, que até aqui apenas mantinha presença comercial em Lisboa. A nova casa dos Expressos tem, no total, 17 lojas.

O terminal passa a funcionar num espaço mais funcional em relação ao parqueamento e circulação das viaturas da Transdev, mas também mais cómodo, moderno e agradável do que a garagem Atlântico, com outras vantagens, decorrentes dos melhores acessos às auto-estradas a norte e a sul da cidade, e, para os clientes, o metro, que está ali, a dois passos da paragem dos autocarros. Se se deslocarem de carro, estes têm ainda à disposição um parque de estacionamento com 360 lugares, nas imediações.

Segundo a Transdev, pelo Terminal Rodoviário do Campo 24 de Agosto vão circular, diariamente, 300 viaturas da frota da Transdev, que estima transportar uma média de 4500 passageiros por dia - 3500 nos dias de semana e 5000 aos fins-de-semana. Tudo somado, mais de 1,5M de pessoas, o equivalente à população do Grande Porto, vão passar pelo novo Terminal a cada ano, nota em comunicado.

Este investimento privado complementa as iniciativas públicas destinadas a melhorar os interfaces com o transporte de passageiros na cidade. O Município está a preparar o concurso público para a construção de um novo terminal intermodal em Campanhã, que vai ordenar as ligações entre os modos rodoviário e ferroviário (metro incluído), naquele ponto da cidade.

A multinacional Transdev conta actualmente com mais de 1900 colaboradores distribuídos por todo o país, e a sua filial portuguesa, a Transdev Portugal registou, em 2016, um volume de negócios de 103 milhões de euros, prevendo aumentar a sua faturação em mais de 5% em 2017. A empresa garante que tem investido cerca de 15 milhões de euros por ano em Portugal.

