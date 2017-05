Lisboa: Escola básica no Lumiar vandalizada durante a madrugada

A Escola Básica Escola EB1 nº 77, no bairro lisboeta da Musgueira, freguesia do Lumiar, foi vandalizada durante a madrugada desta quarta-feira, desconhecendo-se ainda a identidade dos responsáveis pelo assalto, confirmou ao PÚBLICO o porta-voz do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, Hugo Abreu.

PUB

Os autores do crime esvaziaram quatro extintores de incêndio no interior das instalações, o que levou a que os três funcionários que abriram a escola de manhã se tenham sentido indispostos, tendo sido encaminhados para o hospital por precaução. Não houve furto de bens materiais.

“Neste momento, essa é toda a informação que temos”, afirmou Hugo Abreu, acrescentando que as averiguações prosseguem e que é cedo para dizer quando é que as aulas serão retomadas.

PUB

PUB

PUB