Exportações e importações voltam a subir em Março

As exportações e importações de bens voltaram a subir em Março, registando crescimentos de 23,9% e 14,6%, respectivamente, face ao mesmo período do ano passado, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta quarta-feira. Em Fevereiro, as exportações tinham subido 8,5% e as importações 9,5%.

Segundo o INE, a “aceleração das exportações e das importações reflectiu em parte efeitos de calendário”. Enquanto em 2016 a Páscoa foi celebrada em Março, este ano teve lugar em Abril. Além disso, enquanto em Fevereiro de 2017 houve menos um dia que em igual mês de 2016 (ano bissexto), ainda por cima útil, em Março passado houve também mais um dia útil que em relação ao mês homólogo de 2016.

O défice da balança comercial atingiu, em Março, 821 milhões de euros, menos 241 milhões de euros que no mesmo período de 2016. Excluindo os combustíveis e lubrificantes, o saldo da balança comercial foi negativo em 602 milhões de euros (menos 154 milhões face ao período homólogo).

Considerando o primeiro trimestre, as exportações e as importações portuguesas aumentaram 17,1% e 15,3%, respectivamente.

As exportações cresceram sobretudo devido às trocas com os parceiros europeus: as vendas para os países da União Europeia aumentaram 19,9%. Paralelamente, as importações subiram 14,6%. No comércio fora da União Europeia também se registaram aumentos, de 36,2% nas exportações e de 12,6% nas importações.

Quer nas exportações, quer nas importações, “as grandes categorias económicas registaram aumentos face ao mês homólogo de 2016, destacando-se os acréscimos verificados nos fornecimentos industriais”.

Quanto aos principais países de destino das exportações portuguesas em Março, o INE destaca “o crescimento das exportações” para Espanha (16,3%), Estados Unidos (64,7%), França (19%) e Alemanha (22,3%). Quanto aos maiores fornecedores, “todos os países registaram aumentos, destacando-se sobretudo os acréscimos” de 13,9% no caso de Espanha, de 22% no caso da Alemanha e de 252,9% da Rússia (o que se explica com as importações de petróleo bruto russo).

