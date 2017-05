Economia global, novo contexto de negócios

O ambiente de negócios internacionais dos últimos 20 anos mudou profundamente. Não se trata de meras alterações quantitativas, transitórias ou epidérmicas. Esta é uma transformação sistémica, irreversível, que muda a própria natureza dos fluxos de negócio. Até um passado recente não existia um mercado verdadeiramente mundial, porque os mercados nacionais estavam fortemente limitados por barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias. Cada país controlava o que se importava e exportava, numa postura protecionista do mercado interno perante a competição estrangeira. As importações (e, reciprocamente, as exportações) eram vigiadas e controladas ferreamente pelos estados. Em lugar de um mercado único global existia uma matriz de muitos mercados nacionais articulados entre si em trocas controladas dentro de limites precisos. Contudo, as fluidas intercomunicabilidades diluíram as distâncias enquanto a liberalização do comércio mundial conduziu ao desmantelamento das barreiras comerciais ente as nações do mundo e à livre troca de bens e serviços diretamente entre agentes económicos e entre produtores e consumidores de todos os recantos do planeta.

Agora, genuinamente, edificámos já, no essencial, um mercado único mundial. O mercado comum europeu foi brilhantemente pioneiro no conceito de integração económica regional, mas agora está ultrapassado por uma dinâmica muito mais vasta e poderosa, a da progressiva integração global. A liberalização do comércio mundial, corporizada através da Organização Mundial do Comércio, é já subscrita por 164 países (dos quais 3 quartos são nações em desenvolvimento) que representam 98% do comércio mundial e que incluem nações tão diversificadas como os Estados Unidos ou Cuba, a Alemanha, a Coreia do Sul, Portugal, a Rússia, a Noruega, o Quénia, a Malásia, a Bolívia, a Finlândia, a China ou o Brasil. Basicamente o mundo deseja a liberalização do comércio global e, mais que todos, desejam-no os países em desenvolvimento que por ele são favorecidos (contrariamente ao que supõem algumas extremas-esquerdas).

Após os fenómenos pioneiros de integração económica regional que, após a 2ª Guerra Mundial, proliferaram em quase todas as regiões do mundo (como é o caso da União Europeia), agora a integração é já trans-regional e literalmente mundial. Criámos o mercado global, livre.

Competir neste mercado único e desprotegido exige novas perspetivas estratégicas e novas metodologias de negócio. A competição opera de modo distinto do das décadas e gerações anteriores. Mesmo numa pequena mercearia vemos produtos originários de outros continentes, que destituíram produtores locais. Praticamente qualquer empresa ou negócio, qualquer que seja a sua dimensão e qualquer que seja a sua localização no mundo, está exposta aos competidores de regiões próximas ou longínquas. Assistiremos a ondas sucessivas em que vastos sectores produtivos ocidentais serão dizimados por novos competidores distantes. Por outro lado, cada uma das nossas empresas, grande ou ínfima, tem agora ao seu potencial alcance novos mercados onde não conseguiria penetrar no passado, inclusive mercados emergentes novos, de grande dimensão e em trepidante crescimento. Contrariamente a um passado recente, hoje uma microempresa portuguesa pode ser, à sua dimensão, uma empresa global, atingindo potenciais consumidores em qualquer local do mundo.

O protecionismo basicamente terminou. E, apesar de fluxos e refluxos temporários, não volta. Na verdade, a integração económica (regional ou mundial), disponibilizando a cada empresa um universo muito maior de consumidores, cria economias de escala que, subsequentemente, conduzem a uma muito maior especialização produtiva que, por sua vez, estabelece uma teia de interdependências e complementaridades muito fortes entre todas as nações. É essencialmente esta interdependência assente na especialização que torna praticamente inexequível um regresso ao protecionismo que existia até há pouco tempo.

Ao longo do passado recente a opinião pública ouviu frequentes referências a grupos de países com designações tão simples quanto enigmáticas, tais como G7 e G8, apresentadas como clubes dos países mais ricos e poderosos. Recentemente essas referências foram secundarizadas por uma nova – G20. Trata-se de uma mudança de algarismos numa designação, mas representa uma mudança tectónica da economia e do poder mundiais – a ascensão de múltiplos países que, no passado, eram vistos como países atrasados e integrantes do 3º Mundo ou, no mínimo, do mundo de segunda linha.

Na realidade, o G20 engloba, para além dos membros ricos do G8, um leque de países que ilustram fortemente a recente projeção de muitas economias em desenvolvimento, que passou a ser impossível ignorar ou mesmo desvalorizar. Esses países são o Brasil, a China, a Índia, a Argentina, a Turquia, a Indonésia, o México, a Arábia Saudita, a África do Sul, a Coreia do Sul, a Austrália e, coletivamente e por outros motivos, a União Europeia.

Os países que integram o G20 representam cerca de 90% da economia mundial e 4 quintos do comércio internacional. A constituição do G20 é simbólica do reconhecimento de que o mundo controlado por um limitado leque de potências económicas clássicas acabou. E, inevitavelmente, o número “20” irá crescer no futuro.

Mas os políticos continuam a não compreender algo que também mudou radicalmente. Refiro-me ao facto de ser cada vez menos determinante no mundo aquilo que os políticos discutem e “decidem” entre si. Uma miríade de atores económicos e sociais, incluindo cidadãos diretamente interventivos, num mercado global em intercomunicabilidade direta, é crescentemente mais influente que os políticos, mesmo quando estes se reúnem pomposamente em cimeiras em que ingenuamente julgam ter descoberto as secretas leis do universo e geniais soluções para os problemas do mundo real.

Enquanto a falta de liquidez é angustiante no Ocidente, essa liquidez é bem mais folgada em regiões do mundo como a Ásia Oriental e do Sul e o Médio Oriente. Consequentemente, estas duas regiões constituem um interessante exemplo das transformações de protagonismo na economia atual.

Nos dogmáticos discursos dos políticos europeus e portugueses continua a faltar a compreensão destas realidades emergentes. Por isso não compreendem que muitos conceitos e muitas opções políticas do passado perderam imaginação, eficácia e criatividade num novo mundo que as exige mais do que nunca.

