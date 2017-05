Desemprego desce para 10,1% no arranque de 2017

A taxa de desemprego desceu para 10,1% no arranque de 2017. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados nesta quarta-feira, mostram que no primeiro trimestre do ano o desemprego ficou abaixo dos 10,5% registados no trimestre anterior e dos 12,4% verificados no período homólogo de 2016.

Trata-se da taxa desemprego mais baixa dos últimos sete anos. Para encontrar um valor semelhante é preciso recuar ao quarto trimestre de 2009, altura em que ficou precisamente nos 10,1%. Daí em diante, o desemprego iniciou uma trajectória de subida que se prolongou até ao início de 2013, quanto atingiu os17,5%. Depois desse pico, a taxa tem estado a recuar ou, em alguns trimestres, a estabilizar.

No primeiro trimestre de 2017, o INE dá conta de 523.900 pessoas desempregadas, menos 116.300 do que no início de 2016 e menos 19.300 face ao trimestre anterior.

Os dados mensais mais recentes já apontavam para um descida do desemprego e em Fevereiro a taxa ficou, pela primeira vez em oito anos, abaixo dos dois dígitos. Os dados definitivos apontavam para uma taxa de 9,9% em Fevereiro e a estimativa de Março para 9,8%. Contudo, estes dados são apurados de forma diferente pelo INE e não podem ser directamente comparáveis com as estatísticas trimestrais agora divulgadas.

O objectivo do Governo é chegar ao final de 2017 com uma taxa de desemprego de 9,9%, um indicador que deverá continuar a cair até aos 7,4% em 2021.

