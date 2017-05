Comparar comissões começa a ser mais fácil

É um arranque modesto, mas ainda assim positivo. O Banco de Portugal (BdP) acaba de disponibilizar um comparador de comissões cobradas pelas instituições bancárias nas contas de Serviços Mínimos e Bancário e nas Consta Base.

A expectativa é que o BdP disponibilize rapidamente um comparador de comissões de contas de depósito à ordem cobradas pelas maiores instituições nacionais e, idealmente, que fosse alargado a outras áreas. A complexidade dos preçários, a que se juntam agora constantes alterações, torna a comparação de custos praticamente impossível.

Os comparadores estão disponíveis no Portal do cliente bancário, em http://clientebancario.bportugal.pt/pt-PT/Paginas/ComparativoComissoes.

Na conta de serviços mínimos, as instituições de crédito já tem comissões limitadas, não podendo superar os 5,57 euros anuais. Nas Contas Base, cuja criação foi recomendada pelo BdP, e que deveria ser uma espécie de conta low cost, o montante da comissão de manutenção da conta base é livremente fixado pelas instituições de crédito e não difere muito dos custos das restantes contas oferecidas pelos bancos.

No final de 2016, existiam 34.953 contas de serviços mínimos bancários, mais 45% do que no final do ano anterior, um aumento explicado por alterações a este regime, introduzidas em 2015, nomeadamente a possibilidade de conversão de contas. Não há dados sobre o número de Contas Base criadas.

