Apple torna-se a primeira empresa a valer mais de 800 mil milhões de dólares

A Apple tornou-se a primeira empresa da história a bater a barreira dos 800 mil milhões de dólares (733 mil milhões de euros) em valor de mercado. Na terça-feira, os títulos da dona do iPhone fecharam perto dos 154 dólares e garantiram-lhe uma capitalização bolsista recorde na bolsa de Nova Iorque.

Mesmo depois de a empresa ter anunciado, na semana passada, que as vendas do iPhone (que representam dois terços da facturação) voltaram a cair, as acções continuaram a subir e desde o início do ano já acumulam uma valorização de 33%. Algo que se deve, em parte, ao facto de os investidores já estarem a antecipar o lançamento de um novo modelo de iPhone no final deste ano que venha assinalar com pompa o décimo aniversário do lançamento do telefone que revolucionou o mercado.

Outro factor que está a suportar a valorização dos títulos é o programa de recompra de acções que a empresa liderada por Tim Cook tem em curso.

Se a cotação mantiver o mesmo ritmo de subida, a capitalização bolsista da Apple poderá ultrapassar um bilião (milhão de milhões) de dólares no final do ano. Segundo a Bloomberg, já há casas de investimento que estão a rever os seus preços-alvo para cerca de 200 dólares, um preço que tem implícito um valor de mercado em torno da marca de um bilião de dólares (aproximadamente 916 mil milhões de euros).

O Guardian nota que a companhia fundada por Steve Jobs representa 4% da capitalização total do índice S&P 500 (21,7 biliões de dólares ou 19,8 biliões de euros). A Apple tem entre os seus accionistas grandes investidores como Warren Buffet, que tem uma posição de 2,5%.

“É capaz de ser a marca mais poderosa do país nos dias que correm”, disse Rick Meckler, presidente da gestora de activos LibertyView Capital Management, de New Jersey, citado pelo Guardian. Nas contas deste jornal britânico, a capitalização bolsista atingida na terça-feira, de 802 mil milhões de dólares, é superior à riqueza de 45 dos 50 Estados norte-americanos, sendo apenas superada pelo Illinois, Florida, Nova Iorque, Texas e Califórnia.

