Spurs vencem Rockets e adiantam-se na luta pela presença na final do Oeste

Os San Antonio Spurs adiantaram-se na terça-feira na disputa pela presença na final da conferência Oeste da liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem na recepção aos Houston Rockets, por 110-107, após prolongamento.

No AT&T Center, depois do empate 101-101 no tempo regulamentar, os Spurs alcançaram o terceiro triunfo frente aos Rockets, graças à intervenção defensiva do veterano argentino Manu Ginobili, que evitou o lançamento final de James Harden, e aos sete pontos nesta fase de Danny Green.

Com a eliminatória em 3-2, os Spurs, desfalcados de Tony Parker até ao final da época, necessitam de mais uma vitória para marcar encontro com os Golden State Warriors na final da conferência, estando o sexto encontro marcado para Houston, na quinta-feira.

Além da importância defensiva, Ginobili foi ainda fundamental ao conseguir o empate que levou para o prolongamento o encontro, totalizando 12 pontos, sete ressaltos e cinco assistências.

Nos Spurs, destacaram-se ainda Kawhi Leonard, melhor marcador da equipa no encontro e que esteve ausente do prolongamento devido a lesão, Patty Mills e LaMarcus Aldrige, com 22, 20 e 18 pontos, respetivamente.

Do lado dos Rockets, Harden alcançou um triplo-duplo, com 33 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências, enquanto Patrick Beverley assinou 20 pontos.

