Jorge Jesus tremido em Alvalade

Será que Jorge Jesus vai continuar a ser treinador do Sporting na próxima época? A pergunta impôs-se depois das palavras de Bruno de Carvalho no final do jogo com Belenenses e a dúvida tem ganho força nos últimos dias, com a imprensa desportiva desta quarta-feira a dar conta de que o técnico nunca esteve tão próximo de deixar Alvalade.

O Record escreve que Jorge Jesus “dificilmente” será treinador do Sporting na próxima época, afirmando que o técnico está a ponderar sair de Alvalade.

Em causa está uma opção de fundo de Bruno Carvalho, que quer reduzir o investimento no plantel e reforçar a aposta na formação. Ora Jesus, diz o jornal, entenderá que essa estratégia não permitirá ao Sporting lutar pelo título com Benfica e FC Porto. O jornal O Jogo escreve que o técnico só está disposto a continuar se voltar a ter uma palavra forte nas contratações do clube.

Segundo O Jogo, estava agendada para terça-feira uma reunião entre Bruno de Carvalho e Jorge Jesus, mas foi adiada devido a problemas pessoais do presidente. Segundo A Bola, esse encontro poderá realizar-se já nesta quarta-feira.

O técnico, diz o Record, estará disposto a sair a bem, abdicando dos 16 milhões de euros que teria de receber até Junho de 2019, mas só no caso de não lhe ser imposta nenhuma cláusula que o impeça que treinar clubes rivais.

O Correio da Manhã acrescenta ainda que o treinador terá confidenciado a pessoas próximas que já nada o prende ao Sporting, depois da morte do pai, antigo jogador do clube de Alvalade, a quem tinha prometido ser campeão.

O Sporting, terceiro classificado da I Liga, perdeu no domingo com o Belenenses (3-1) e no final do jogo Bruno de Carvalho deixou duras críticas ao treinador e jogadores. "O que posso garantir é que, enquanto presidente, para mim chega! Tudo tem de ser diferente na próxima época. O Sporting é vencer, não é dar desculpas”, desabafou o presidente.

Bruno de Carvalho disse ainda que "os adeptos estão crentes num projecto, mais do que em treinadores ou jogadores", declarações que terão desagradado a Jorge Jesus.

