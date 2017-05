Apesar de derrota, Real Madrid está na final da Champions

Com uma vantagem confortável obtida na primeira mão, em casa (3-0), o Real Madrid evitou sobressaltos e, apesar de perder nesta quarta-feira no terreno do Atlético de Madrid por 2-1, confirmou a presença na final da Liga dos Campeões.

Será a terceira final da Champions em quatro anos para o Real Madrid, que persegue o 12.º título de campeão europeu. Em Cardiff, a 3 de Junho, os “merengues” vão defrontar a Juventus, que afastou o Mónaco de Leonardo Jardim.

A missão do Atlético de Madrid era muito difícil, mas a equipa de Diego Simeone demonstrou que não era impossível. Na partida que marcou a despedida europeia do Vicente Calderón, os anfitriões tiveram uma entrada muito forte e aos 16’ já venciam por 2-0.

Saúl Ñíguez adiantou os “colchoneros” aos 12’, quando, na sequência de um canto, saltou mais alto do que Cristiano Ronaldo e desferiu um cabeceamento imparável, directo para o fundo da baliza do Real Madrid. Quatro minutos depois o Atlético de Madrid fazia o segundo: Varane derrubou Fernando Torres e, no penálti que daí resultou, Griezmann marcou. O remate do internacional francês saiu mais em jeito do que em força e Keylor Navas ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar que entrasse.

Em vez de procurar imediatamente o terceiro golo que permitisse igualar a eliminatória, o Atlético de Madrid optou por baixar a intensidade e gerir o ritmo da partida. E, pouco antes do intervalo, viu a equipa de Zinedine Zidane reduzir a desvantagem e complicar muito a noite. Após excelente trabalho de Benzema pela esquerda, a livrar-se de três adversários, Kroos fez um primeiro remate que Oblak defendeu, mas Isco estava pronto para a recarga e fez o golo. A esperança abandonou as bancadas do Vicente Calderón, com o Atlético subitamente obrigado a marcar mais três golos para avançar para a final.

O desenrolar do segundo tempo não trouxe alterações ao marcador, apesar das excelentes oportunidades que o Atlético de Madrid teve. Keylor Navas foi gigante na baliza “merengue”, com uma mão-cheia de excelentes intervenções a negarem qualquer alento ao adversário.

O Real Madrid vai defrontar a Juventus na final da Liga dos Campeões e tentar ser a primeira equipa a revalidar o título europeu desde que o Milan venceu duas finais consecutivas em 1989 e 1990.

