Salvador Sobral é meme o maior

A passagem de Portugal à final da Eurovisão, pela primeira vez em sete anos, foi registada com entusiasmo nas redes sociais, não só pelos fãs portugueses de Salvador Sobral.

PUB

A nona música a pisar o palco da Eurovisão foi a única canção desta primeira meia-final em Kiev que não foi cantada em inglês, (o lema do festival é justamente "Celebrar a Diversidade"), uma singularidade também elogiada. A confirmação de Salvador na final fecha a "santíssima trindade" agendada para sábado, com a presença do Papa em Fátima e o jogo em que o Benfica se pode sagrar campeão nacional.

PUB

Portugal e Salvador Sobral são a canção número 9.

O Éder era o número 9.

Está ganho.#Eurovision — Olhó Gajo! (@AndreMaia208) May 9, 2017

estamos na FINALLLLLLLL pic.twitter.com/egskWp9fQp — creme ácido (@CremeAcido) May 9, 2017

O segredo da existência é levarmos a vida como o Salvador leva o #eurovision ?? pic.twitter.com/ZLbX16wmye — Cátia Domingues (@Cat_Domingues) May 9, 2017

O Salvador Sobral parece que foi uma actuação convidada para o Festival e não um concorrente. E isso é o maior elogio que lhe posso dar. — PorFalarNoutraCoisa (@NoutraCoisa) May 9, 2017

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

PUB