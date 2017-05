Homenageada descoberta de Egas Moniz que permite reverter um AVC

A cada duas horas morrem três pessoas em Portugal por acidente vascular cerebral (AVC), que é revertível graças à angiografia cerebral descoberta por Egas Moniz em 1927, diz o secretário-geral da Sociedade Portuguesa de Neurorradiologia (SPNR), Pedro Melo Freitas, que lhe dedica a primeira Brain Week (ou Semana do Cérebro).

Basta que nas primeiras seis horas de manifestação dos sintomas o doente seja encaminhado para o hospital certo, explica Melo Freitas, que aconselha a que seja accionado sempre o 112. “O 112 está predestinado a levar o doente para o sítio certo. Se um familiar leva o doente pelos seus próprios meios para um hospital que não dispõe desse tratamento, estão a ser consumidas horas que podem tornar irrecuperável ou levar à morte.”

A relevância da descoberta da angiografia cerebral em 1927, por Egas Moniz, faz com que a SPNR lhe dedique a primeira edição da Brain Week, que entre 31 de Maio e 6 de Junho vai fazer de Aveiro, região onde o cientista nasceu, a “capital das neurociências”, com a participação de vários peritos portugueses e internacionais, que se vão desdobrar por Estarreja, Aveiro e Santa Maria da Feira.

Além da temática do AVC, com acções para sensibilizar a população para os primeiros sinais de alerta e a possibilidade de tratamento em fase aguda, o encontro científico centrar-se-á também na esclerose múltipla, de que se assinala o dia mundial na data de abertura.

O Congresso Nacional de Neurorradiologia, que decorre nos dias subsequentes, conta com a participação de Alex Rovina, presidente da Sociedade Europeia de Neurorradiologia e perito em esclerose múltipla. Nesse congresso deverão ser estabelecidos consensos para produzir um documento com vista a uniformizar os critérios de diagnóstico imagiológico e os protocolos terapêuticos.

A esclerose múltipla é uma doença típica do adulto jovem, com maior expressão no sexo feminino e maior prevalência nos países do Norte da Europa, que é diagnosticada por uma avaliação clínica, do ponto de vista neurológico, depois dos sintomas referidos pelo doente, e confirmada, quer por dados analíticos laboratoriais quer por estudos de ressonância magnética, através de neurorradiologia diagnóstica.

“Sabe-se que há um processo inflamatório e degenerativo no sistema nervoso central, mas não se sabe qual é o agente causal. De qualquer das formas, a terapêutica evoluiu muito e hoje temos muitas armas farmacológicas à disposição, que conseguem parar o retardar a evolução da doença”, salienta Melo Freitas.

Em homenagem a Egas Moniz, será entregue um Prémio de Carreira e Tributo à Neurorradiologia em seu nome e serão apresentados dois livros, resultantes do trabalho conjunto da SPNR com a Casa Museu Egas Moniz: um bilingue, The legacy of Egas Moniz in present-day Neuroradiology – A global perspective, 90 years after the first cerebral angiography, e outro comemorativo, Os Trilhos da Neurorradiologia depois da Primeira Angiografia Cerebral.

E no último dia da Brain Week, a Casa Museu Egas Moniz em Estarreja, onde o médico nasceu em 1874, abre as portas aos visitantes para um dia especial com visita documentada na área da história da medicina.

