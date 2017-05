Morreu o jornalista e escritor Baptista-Bastos

Armando Baptista-Bastos morreu aos 83 anos. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, onde o antigo jornalista se mantinha como colunista, e confirmada ao PÚBLICO por um amigo. Estava internado há várias semanas num hospital em Lisboa.

Era autor de mais de 20 livros, entre romances, ensaios e reportagens, e cunhou a famosa frase "Onde é que você estava no 25 de Abril?" no programa da SIC Conversas Secretas com Baptista-Bastos. Realizou uma série de entrevistas com o mesmo nome para o PÚBLICO.

Baptista-Bastos passou pelas páginas de boa parte da imprensa nacional, como jornalista, colunista ou crítico: O Século, O Século Ilustrado, O Diário, República, Europeu, Almanaque, Seara Nova, Gazeta Musical, Todas as Artes, Época, Sábado, Diário Popular, Jornal de Notícias, A Bola, Tempo Livre, Jornal de Letras, Artes e Ideias, Expresso, Jornal do Fundão, Correio do Minho e Diário Económico.

Como escritor, recebeu uma mão-cheia de distinções: Prémio Literário Município de Lisboa, Prémio PEN Clube Português de Ficção (ambos por A Colina de Cristal, em 1987), Prémio da Crítica do Centro Português da Associação Internacional de Críticos Literários (No Interior da Tua Ausência, 2002), Prémio de Crónica João Carreira Bom (2006) e Prémio Clube Literário do Porto (2006).

