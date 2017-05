Gerente de agência de câmbios acusado de se apropriar de 1,7 ME

O Ministério Público (MP) acusou um gerente de uma agência de câmbios em Lisboa do crime de abuso de confiança agravado, por se ter apropriado de quantias de clientes num valor superior a 1,7 milhões de euros, informou o MP.

Segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), o arguido, gerente de uma agência de câmbios, sediada em Lisboa, cujo objecto era o envio de fundos e a realização de operações de compra e venda de notas estrangeiras ou cheques de viagem, entre 2012 e Abril 2013 apropriou-se das quantias entregues à empresa por centenas de clientes para serem transferidas para pessoas residentes no estrangeiro, maioritariamente no Brasil, no montante total de 1.775.448,92 euros.

O arguido encontra-se sujeito a termo de identidade e residência. O inquérito foi dirigido pela 3.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, com a coadjuvação da Unidade de Perícias Financeiras e Contabilísticas da Polícia Judiciária.

