Marcelo e as amizades no Porto: "O que parece ser uma quebra num momento..."

O vereador do PS, Manuel Pizarro, regressa esta terça-feira ao Hospital de S. João e vai apresentar-se na Unidade de Cuidados Intermédios de Medicina, um dia depois de ter entregue os pelouros da Habitação e Acção Social ao presidente da Câmara do Porto, na sequência da crise que fez Rui Moreira dispensar o apoio dos socialistas à sua recandidatura e que levou Pizarro a avançar como candidato à presidência da autarquia.

PUB

Manuel Pizarro demitiu-se da presidência do conselho de administração da empresa municipal Domus Social, que faz a gestão dos bairros sociais. Manuel Correia Fernandes, que tutelava o Urbanismo, também entregou o pelouro,

Rui Moreira, o presidente da Câmara do Porto, e Manuel Pizarro, agora candidato do PS ao mesmo cargo, estiveram ontem juntos numa cerimónia pública pela primeira vez desde a ruptura que pôs fim ao acordo de governação na autarquia. Foi no Centro Hospitalar do Porto (Hospital de Santo António), numa sessão que contou com a presença do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa não falou da crise na Câmara do Porto, mas trouxe para o discurso o conceito da amizade. “Acho que é impossível haver quebra de amizades no Porto. O que parece ser uma quebra num determinado momento, rapidamente se converte num reencontro uns tempos depois. É a minha experiência relativamente ao Norte, como é a minha experiência relativamente ao Porto”, disse.

PUB

No final da sessão, o Presidente da República negou a que as suas palavras se dirigissem aos dois protagonistas do Porto. “Não, eu referia-me aos meus amigos, aos amigos do Porto. Eu nunca me consigo zangar com os amigos do Porto”, precisou Marcelo.

Pouco depois, numa entrevista à TSF o presidente da câmara afastou qualquer responsabilidade na ruptura com o PS, afirmando mesmo que não renunciou ao apoio de ninguém. Elogiou a "lealdade" do líder da concelhia do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, e dos vereadores do PS e culpou o secretariado nacional do Partido Socialista pela crise aberta no executivo municipal e no processo autárquico.

“Eu não dispensei apoio nenhum. É uma perturbação que vem de fora, surge do secretariado nacional” do PS, disse Rui Moreira, declarando que “o que o PS queria era uma coligação informal”. “Isto não pode ser um apoio condicionado. Se eu soubesse que era um apoio condicionado, eu teria dito que não”, explicou. Admitiu que Pizarro, o líder da distrital do PS que agora será o candidato dos socialistas à câmara, tenha sido “o alvo inicial de tudo isto”, de pessoas que nunca se conformaram com a solução governativa adoptada no executivo camarário, um acordo independentes-PS.

O autarca declarou também que a secretária-geral-adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, “não podia por em dúvida o que estava combinado (..) e sublinhou que “as duas vezes que interveio foi atirar achas para a fogueira que está a arder. Nós quando temos incêndios apagamos os nossos incêndios, não vamos apagar os do Largo do Rato”.

O deputado e presidente da primeira comissão parlamentar Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Pedro Bacelar de Vasconcelos, critica Moreira pela prestação que teve na última sexta-feira na SIC. “Aquela entrevista “é um gesto de humilhação” que Rui Moreira teve para com o seu parceiro na governação da câmara que cumpriu a sua parte do acordo com total lealde”, afirma o deputado, em declarações ao PÚBLICO.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Há um défice de cultura democrática grande por parte da lista independe liderada por Rui Moreira”, afirma, elogiando “o contributo positivo que o PS deu na governação da câmara, empenhando-se em causas que são também suas”.

Por seu lado, o presidente da mesa da comissão política concelhia socialista do Porto, Alfredo Fontinha, refere que sempre se opôs ao apoio do seu partido ao independente Rui Moreira e acusa-o de ter estado “à espera de um pretexto para romper com o PS”. E recorda que “diversas vezes Rui Moreira teve atitudes contra o Governo”.

“Em mais de 40 anos de democracia o PS nunca faltou ao Porto e agora também não vai deixar de o fazer”, afirma, acrescentando que “o eleitorado que vota no PS não estava satisfeito com o facto de o símbolo do partido não constar do boletim de voto”.

PUB

PUB