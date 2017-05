Dois Presidentes estrangeiros e dois países muçulmanos acompanham visita do Papa

A visita do Papa a Fátima por ocasião do centenário das aparições e da canonização de Francisco e Jacinta Marto vai ser acompanhada de perto por representantes de sete países, dois dos quais de maioria muçulmana: Paquistão e Senegal. Mas apenas dois serão representados pelos respectivos Presidentes da República, São Tomé e Príncipe e Paraguai.

Segundo informação oficial da Presidência da República, acompanham esta visita-relâmpago de Francisco os Presidentes de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, e do Paraguai, Horacio Cartes. Curiosamente, ambos os países são das regiões do globo mais representadas nesta efeméride: da AméricaLatina, além do Paraguai, vêm entidades de outros dois países – Panamá e Guatemala -, enquanto do continente africano vem também o Senegal, um país de maioria muçulmana mas com fortes ligações a Portugal.

Senegal e Guatemala trazem a Fátima as representações mais extensas. O país africano faz-se representar através de três ministros: o ministro-secretário geral da Presidência da República, e os titulares das pastas das Forças Armadas e da Função Pública, além das embaixadoras na Malásia e na República da Guiné.

Da Guatemala vem o ministro de Relaciones Exteriores (Negócios Estrangeiros), Carlos Raúl Morales, bem como o embaixador em Paris e o director das Relações Bilaterais. Do Panamá, o terceiro país latino-americano presente nas cerimónias, vem a primeira dama, Lorena Castillo de Varela.

O Paquistão, outro país de maioria muçulmana e o único representante do continente asiático, faz-se representar pelo ministro Federal para os Direitos Humanos. E da Polónia, país profundamente católico e o único estado europeu presente nas cerimónias, virão o secretário de Estado e o director do Departamento para a Cooperação com as Comunidades Polacas.

De acordo com o programa oficial, nenhuma destas entidades terá audiências com o Papa. Francisco apenas têm reuniões privadas com o Presidente português, na sexta-feira, e com o primeiro-ministro, no sábado de manhã. O programa das visitas destas entidades em Portugal, além do acompanhamento das cerimónias em Fátima, ainda não foi divulgado.

