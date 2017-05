Uf!

Depois destas eleições francesas, nós, os europeus, sentimos razões para termos mais confiança nos dias que aí vêm. Depois de um "Brexit" e a eleição de um americano controverso e apoiante de medidas pouco favoráveis a um processo de vivência pacífica, só nos faltava uma França pouco solidária com o desenvolvimento de uma Europa sem esperança na continuidade da construção de um espaço comum: solidário, fraterno e igualitário. Naturalmente, nada está resolvido; aliás, nunca esteve, nem nunca estará. Contudo, agora, pelo menos há a esperança da continuidade do trabalho para a construção de um espaço europeu melhor do que espelham o “Brexit”, o “lepenismo" e o "trumpismo".

Gens Ramos, Porto

Eleições de novatos

Pergunta: sabem o que aconteceu no passado quando foram eleitos e governaram rapazes como George W. Bush, Aznar, Berlusconi, Blair e Barroso? Lembram-se no que a política daquele bando nos meteu e ao mundo? Lembram-se como nos trataram da saúde e das finanças, e nos colocaram no caos, no abismo, neste mar revolto em que estamos mergulhados? Então agora juntem-lhe mais este gaulês en marche, produto saído do capitalismo sem rosto nem credo, que comeu sempre de faca e garfo em prata, à mesa do luxo, e não se venham queixar depois que a fruta estava ainda verde, imprópria mesma para se provar. A Europa gosta de dar cabo dos dentes, e no entanto nunca se cansa de repetir a ementa. (...) Quem fica para lavar os pratos da bagunça? (...)

Joaquim A. Moura, Penafiel

Partidofobia

Ufa! Macron ganhou; o que se seguirá logo se verá, mas é sempre melhor do que a alternativa, tendo ganho apesar da demissão da extrema-esquerda antifascista, que não sei se gostaria de ver fascistas no poder para poder manifestar-se contra e assim ser forte. Mais interessante era serem a favor de qualquer coisa positiva. A grande especificidade desta segunda volta foi, no entanto, a ausência de candidatos dos partidos tradicionais. Por cá vimos a tristeza do PS no Porto, uma história com características que nem sequer serão potencialmente únicas e especificas deste partido. Como é óbvio, Rui Moreira é o candidato que certamente vencerá, por mérito próprio, independentemente dos partidos que o apoiem. Mas o PS quis reservar dividendos para lá do razoável e Rui Moreira mandou-os passear. Qual a reacção do “aparelho”? Começar a malhar de todas as formas e feitios e a “denunciar” a partidofobia (bonito, não?) do independente presidente da câmara. Partidofóbicos ficamos nós todos assim e depois não vale a pena chorar. (…)

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

O PÚBLICO ERROU

No comentário de Jorge Almeida Fernandes, “Vai Emmanuel Macron conseguir governar?”, publicado na edição de ontem, há um erro sobre as datas das legislativas francesas. As datas correctas são 11 e 18 de Junho.

Num artigo publicado no sábado sobre a partilha biológica da maternidade, o presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida é citado a dizer que uma criança que nasça com recurso a este método partilha o ADN de duas mães — a que fornece o óvulo e a mulher em cujo útero é feita a gestação. Na verdade não é assim, uma vez que a gestante não contribui com o seu ovócito.

