Schulz, o derrotado

Enquanto Macron canta em França a vitória do centro, Merkel prepara silenciosamente mais um triunfo do centro-direita na Alemanha. As eleições gerais serão só em Setembro, mas no domingo a CDU ao derrotar o SPD de Schulz na conquista do estado de Schleswig-Holstein augura já aos socialistas alemães a inevitabilidade da quebra nas urnas.

É, aliás, a segunda vitória nas regionais alemãs, já que em Março a CDU ganhou o estado de Sarre com um confortável resultado. Embora o SPD queira minimizar estes reveses até para não fragilizar a imagem de Schulz junto do eleitorado, a verdade é que a sua popularidade está em queda livre e não é de agora.

No próximo domingo terá lugar o último teste das eleições locais, desta feita na Renânia do Norte-Vestfália, o estado alemão mais populoso, que os socialistas em 2005 viriam a perder ao fim de 39 anos.

O calcanhar de Aquiles de Schroeder seria o desemprego neste estado, que lhe custou esta derrota histórica e de que o SPD nunca viria a recuperar. Schulz, embora tenha dado visibilidade ao cargo que ocupou em Estrasburgo, oferecerá muito menos garantias do que Merkel de resolver a austeridade, a imigração e a integração das minorias. Aliás, são estas três, neste momento, as grandes questões eleitorais transversais à UE.

A Alemanha e a França são duas das fundações mais importantes do projeto europeu pelo que se Macron não enveredar pela cartilha neoliberal e Merkel continuar a mostrar-se mais preparada para enfrentar os grandes desafios europeus do que os outros parceiros, o projeto não estará, para já, ameaçado. Numa época em que se repensa o modelo de liderança na Europa, a firmeza inabalável das políticas de Merkel continua a ser um dos truques do seu sucesso. Quanto a Schulz terá, primeiro, que por fim às divisões internas provocadas no seu partido pelas reformas laborais de Schroeder e depois, então, aspirar a restabelecer a confiança do seu eleitorado, porque em Setembro será ele, ainda, o grande derrotado.

