Donald Trump demite director do FBI

O director do FBI, James B. Comey, foi demitido pelo Presidente dos EUA revelou nesta terça-feira o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer. A decisão foi tomada por Donald Trump por sugestão de Rod Rosenstein, Jeff Sessions e do Departamento de Justiça: “O Presidente aceitou a recomendação tanto do procurador-geral como do vice-procurador-geral em relação à demissão do director do Federal Bureau of Investigation [FBI]”, explicou Sean Spicer.

PUB

Em causa estão as afirmações feitas por Comey sobre a investigação aos emails da ex-candidata presidencial Hillary Clinton. Antes da sua demissão, o FBI tinha revelado através de uma carta enviada ao Senado que James Comey se tinha equivocado ao afirmar – durante um depoimento na semana passada – que tinham sido enviadas “centenas e milhares” de emails de Clinton para o congressista Anthony Weiner. Na verdade, lê-se na carta, tratava-se de “um pequeno número”.

Num comunicado emitido pela Casa Branca, é referido que a procura por um novo director permanente para o FBI começará “imediatamente”. No mesmo comunicado, Donald Trump afirma que o FBI é uma das instituições mais prestigiadas do país e esta terça-feira marca, portanto, um “novo começo para a jóia da coroa no que toca ao cumprimento da lei”.

PUB

Na missiva enviada por Trump a James Comey para o demitir, o Presidente dos EUA reconhece que o então director do FBI “não está apto para liderar de forma eficaz” a organização.

PUB

PUB