De que França fala?

As eleições são uma péssima sondagem porque não se sabe o grau de convicção com que se vota num candidato. Os derrotados podem dizer, com razão, que Macron foi eleito por pessoas que não o queriam como Presidente.

Faz parte do jogo político — mas também dos direitos políticos — tentar tirar partido da situação. Alguns até fingirão ter votado Macron para tentar negociar potenciais contrapartidas. Isto já se sabia antes da última volta das eleições. O que é agora diferente é que Macron ganhou as eleições com uma margem confortável e Le Pen ficou aquém dos 40% que tinha revelado como objectivo mínimo.

As eleições servem para eleger alguém. Essa pessoa vence e a outra perde. As eleições não servem para apurar as opiniões dos eleitores. Servem para eleger pessoas. Macron é o Presidente eleito independentemente de quaisquer outras considerações. Se ele próprio já caiu no erro, logo na noite da vitória, de apelar àqueles que votaram para que Marine Le Pen fosse Presidente da França, é porque não conseguiu fugir à ambição obtusa, vaidosa, banal e impossível de ser Presidente de "todos" os franceses.

A política tem horror à unanimidade mas isso não impede os políticos de estar sempre a falar na pátria e no estranho conjunto de todas as pessoas diferentíssimas — com interesses não só diferentes como opostos e inconciliáveis — que calham ter a mesma nacionalidade. Nem sequer a França é uma só coisa: já os franceses são muitas, muitas outras. Desconte-se o discurso da vitória.

