Candidato liberal vence presidenciais na Coreia do Sul

O candidato liberal Moon Jae-in venceu as presidenciais na Coreia do Sul, segundo as projecções divulgadas após o encerramento das urnas. Defensor de um apaziguamento das relações com a Coreia do Norte, Moon sucederá a Park Geun-hye, destituída em Março depois de ter sido implicada num escândalo de corrupção.

Segundo os primeiros dados divulgados, Moon terá conseguido 41,4% dos votos, a grande distância do segundo classificado, o conservador Hong Joon-Pyo, que segundo as mesmas projecções, não foi além dos 23,3%.

As eleições, antecipadas pelo impeachment de Park, ficaram também marcadas por uma forte participação - às 16h (8h em Portugal continental), quatro horas antes do encerramento das urnas, a Comissão Eleitoral anunciava que 67,1% dos eleitores inscritos já tinham votado.

