Descoberta doca do século XVII nas obras do hospital CUF, em Alcântara

Foi encontrada recentemente uma doca do século XVII nas obras de construção de um hospital na zona de Alcântara, em Lisboa. O achado não foi uma surpresa total, uma vez que a doca constava de mapas novecentistas daquela área, e deu-se já depois de os arqueólogos terem detectado pelo menos uma embarcação de madeira no mesmo local.

Por causa desta descoberta, a obra do hospital viu-se obrigada a “ajustar o seu ritmo aos necessários procedimentos de preservação”, disse ao PÚBLICO fonte oficial da José de Mello Saúde. Isto pode significar, embora a mesma fonte não o explicite, que a construção do futuro Hospital CUF Tejo poderá demorar mais do que o inicialmente previsto.

A José de Mello Saúde conta ter o novo hospital a funcionar em 2019. O equipamento, que vai custar mais de cem milhões de euros, terá seis pisos à superfície, três pisos subterrâneos para estacionamento e um jardim virado à Avenida da Índia.

O PÚBLICO está a tentar contactar a empresa responsável pelas escavações arqueológicas, a Era Arqueologia, desde segunda-feira à tarde, até ao momento sem sucesso. Segundo a página de Facebook da empresa, a doca agora revelada “estava associada ao Forte do Sacramento”, uma estrutura militar destinada a defender o porto de Lisboa e a saída para o estuário.

Além disto, os arqueólogos descobriram igualmente os destroços de uma pequena embarcação do fim do século XVIII ou do início do XIX, bem como estacas de madeira associadas à própria doca.

De acordo com a José de Mello Saúde, o achado “foi cuidadosamente avaliado, catalogado e recolhido por uma equipa de arqueólogos, estando já a ser estudada a possibilidade de integração no projecto por uma equipa técnica em coordenação com a DGPC.”

O Hospital CUF Tejo está a ser construído no chamado "triângulo dourado", um terreno com mais de 20 mil metros quadrados em frente à estação de comboios de Alcântara-Mar, na esquina entre as avenidas da Índia e 24 de Julho.

