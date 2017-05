Aulas suspensas na Universidade para a Terceira Idade de Lisboa por falta de segurança

A Universidade Internacional para a Terceira Idade (UITI) suspendeu as aulas desde Abril por questões de segurança, até ser encontrado um novo espaço ou a Câmara de Lisboa, proprietária do actual edifício, permitir a realização de obras.

PUB

"Suspendemos as aulas desde o início do terceiro período, até termos uma alternativa ou opção de fazer obras", disse à agência Lusa Stela Tavares, administradora da Fundação Celeste e Herberto de Miranda, que gere a UITI.

Mesmo sem aulas, "a escola continua aberta e muitos alunos passam lá todos os dias, não abandonam com facilidade", explicou.

PUB

O programa educativo também continua, com aulas de campo.

"Incentivamos as actividades culturais, com visitas e aulas externas. Os professores associaram-se e fizeram programas específicos, com aulas fora do espaço escolar", apontou a administradora.

A universidade ocupa, desde a sua criação, há quase 40 anos, o rés-do-chão e o primeiro andar do prédio número 85 da Rua das Flores, propriedade da Câmara de Lisboa, num total de 600 metros quadrados.

Após temer uma mudança de instalações, a UITI marcou presença numa reunião pública da Câmara de Lisboa, em Janeiro, na qual o presidente do município, Fernando Medina, recusou ter despejado a universidade e apontou que "há uma necessidade de fazer uma obra perante um relatório técnico que indica que há uma ameaça estrutural sobre o edifício".

Segundo o autarca socialista, os danos no imóvel, atestados em vistorias feitas pelos serviços municipais, decorrem "da utilização que os bombeiros fizeram" da parte do prédio que ocupavam.

A universidade já havia pedido a cedência do segundo andar deste edifício, que foi emprestado à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Lisboa, para poder alargar as suas instalações e poder admitir mais alunos, mas o pedido foi indeferido.

Esta terça-feira, Stela Tavares reafirmou que a UITI está disposta a realizar as obras, orçadas em 190 mil euros, se isso significar a continuidade no mesmo espaço, localizado no Chiado.

"Estamos dispostos a fazer as obras, a Câmara têm é de autorizar", salientou.

Assim, apontou que a instituição está "à espera da boa vontade" do município, uma vez que a UITI "é a vida das pessoas e elas precisam de um espaço destes".

Na altura, a Câmara de Lisboa apontou novos espaços para a UITI localizados na Alta de Lisboa, em Benfica, Entrecampos, no Intendente e em São Domingos de Benfica.

"Não podemos dizer que aceitamos um qualquer, temos de saber se há condições e se cabem os alunos. Por isso, nas férias da Páscoa pedimos à Câmara que nos desse acesso às alternativas, mas ainda não tivemos resposta", referiu Stela Tavares.

A UITI encontra-se então "à espera de resposta" e espera ser possível "ainda dar alguma aula neste terceiro período".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Queremos continuar vivos e dar segurança aos alunos, mas estamos neste impasse", ressalvou a responsável.

Questionada sobre respostas por parte do município, Stela vincou que "ainda não houve a reunião prometida, nem contactos, nada".

"As respostas têm sido de impasse, a nossa situação anda de departamento em departamento", acrescentou.

PUB

PUB