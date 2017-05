Cinco leões fugiram do parque nacional Kruger na África do Sul

A polícia está à procura de cinco leões que escaparam do Parque Nacional Kruger, no Nordeste da África do Sul, e poderão por em perigo a vida de pessoas e animais, informaram os media locais.

PUB

Os cinco leões selvagens estão em liberdade na província de Mpumalanga, confirmou a polícia, assegurando que está a utilizar todos os meios necessários para os encontrar o mais depressa possível.

Os animais escaparam do parque na segunda-feira de manhã e foram vistos pela última vez debaixo de uma ponte na estrada nacional quatro neste mesmo dia à noite, na área de Mananga, perto da fronteira com a Suazilândia.

PUB

Os guardas do parque estão a rastrear os animais e informaram que os leões caçaram algum gado na noite passada à beira da estrada nacional.

As autoridades recomendaram às pessoas que fiquem em casa e tenham precaução até os leões serem capturados.

PUB

PUB