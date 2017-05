Número de empresas insolventes caiu 26,5%

Entre Janeiro e Abril deste ano, foram mais as empresas criadas do que as que fecharam portas, na medida em que nasceram 14.771 empresas (+3,3%) e encerraram outras 4.668 (-2,5%).

Numa análise por sectores, verifica-se que aqueles onde foram criadas mais empresas foram os serviços (4.791), o retalho (+1.951), o alojamento e restauração (1.752), a construção (1.324) e as actividades imobiliárias (1.207).

No entanto, estes sectores foram também os que registaram maior número de empresas encerradas: nos serviços, fecharam 1.167 empresas, no retalho 834, na construção 555, no alojamento e restauração 536 e nas indústrias transformadoras 467.

Relativamente às insolvências, os sectores com mais empresas insolventes foram as indústrias transformadoras (177), os serviços (157), o retalho (154) e a construção (134).

Por distritos, Lisboa, Faro e Setúbal foram os distritos com maior crescimento em nascimentos de empresas nestes primeiros quatro meses do ano.

Em Lisboa, o número de novas empresas aumentou 11,9% para as 4.807 companhias, em Faro aumentou 15,4% para as 883 empresas e em Setúbal subiu 11,7% para as 1.012 empresas.

