Montepio passa de prejuízo a lucro de 11,1 milhões

No comunicado divulgado hoje ao mercado, o banco mutualista afirmou que este lucro resulta da “recuperação dos resultados do negócio ‘core’ e da melhoria da eficiência da estrutura operativa”.

A margem financeira aumentou 35,6% para 71,1 milhões de euros, que o banco atribui à redução do custo dos depósitos, enquanto as comissões líquidas subiram 23,7% para 26,1 milhões de euros, neste caso, diz o banco, “beneficiando da maior dinâmica de negócio”.

O banco conseguiu ainda lucros de 7,5 milhões de euros com operações financeiras, que comparam com prejuízos de 4,8 milhões de euros do primeiro trimestre de 2016, que, segundo o comunicado, “incorporaram a realização de mais-valias na carteira de dívida soberana e ganhos na carteira de negociação”.

O produto bancário comercial subiu 53,6% para 115,2 milhões de euros.

Quanto a despesas, o banco indica que houve uma redução homóloga dos gastos operacionais em 9,3% para 67 milhões de euros, reflectindo já o impacto do processo de reestruturação que a instituição levou a cabo. No entanto, é de referir que a comparação que o banco faz não inclui no primeiro trimestre de 2016 o impacto financeiro do programa de reestruturação.

Apenas com pessoal, o banco gastou entre Janeiro e Março 41,8 milhões de euros, menos 25,8% face ao mesmo período do ano passado.

O banco teve uma significativa redução de pessoal nos últimos 12 meses. A Caixa Económica Montepio Geral tinha no final de Março deste ano 3.592 trabalhadores, menos 201 do que em Março de 2016. Já todo o grupo Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) tinha 4.156 funcionários, neste caso menos 174 do que há um ano.

A maior parte da redução de pessoal foi feita em 2016, quando o Montepio levou a cabo processos de saídas, sendo que no primeiro trimestre deste ano saíram quatro pessoas do banco e no conjunto do grupo há o aumento de um trabalhador, segundo os dados da instituição.

Já em termos de rede comercial, a Caixa Económica Montepio Geral tinha, no final de Março, 325 balcões em Portugal, menos dois do que em Dezembro e 58 do que em Março de 2016.

