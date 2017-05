Octávio Machado enfrenta nova suspensão

O diretor-geral para o futebol do Sporting, Octávio Machado, foi esta terça-feira punido com suspensão de 26 dias na sequência das declarações proferidas, há um ano, quando o responsável "leonino" visou o ex-presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Vítor Pereira.

De acordo com o Conselho de Disciplina da FPF, Octávio Machado, que terá ainda de pagar 1.380 euros de multa, foi punido em virtude de declarações produzidas a 15 de Maio de 2016, no final da I Liga portuguesa.

Na altura, o dirigente acusou o então presidente do Conselho de Arbitragem de ter "marcado profundamente" o desfecho da I Liga, afirmando que "terá a camisola 35"... numa alusão à conquista do 35.ª título de campeão nacional pelo Benfica, consumada com uma vitória, por 4-1, sobre o Nacional, na 34.ª e última ronda.

"Este campeonato vai ficar na história como o 35 de Vítor Pereira", disse o director sportinguista, referindo-se ao responsável pela arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, associando-o ao número de títulos nacionais conquistados pelo rival da Luz.

Octávio Machado já estava suspenso por 75 dias, desde 28 de Março, devido a uma queixa do Benfica.

