Mais do que nunca, o Mónaco precisa do seu ataque demolidor

É difícil marcar golos à Juventus. Nem o Barcelona, com aquele que será o melhor trio de avançados do futebol mundial (Messi, Suárez e Neymar), conseguiu marcar um que fosse. Em 11 jogos de Liga dos Campeões na presente temporada, a equipa de Turim sofreu apenas dois golos (do Sevilha e do Lyon na fase de grupos) e tem tido um percurso imaculado nos jogos a eliminar. FC Porto e Barcelona não conseguiram bater Buffon uma vez que fosse e o Mónaco também sofreu com a invulnerabilidade defensiva da “vecchia signora” na primeira mão das meias-finais, acabando por sofrer uma derrota por 2-0 que tornou bem mais complicado o caminho para Cardiff.

Nesta terça-feira, em Turim, a equipa de Leonardo Jardim e na qual jogam Bernardo Silva e João Moutinho vai precisar, mais do que nunca, da sua enorme capacidade goleadora para chegar à final e, pelo caminho, fazer história. É que nunca uma equipa conseguiu ultrapassar uma derrota caseira por dois golos numa eliminatória da Champions. Mas, se há alguém que o pode fazer, é o Mónaco, que tem um incrível registo de 149 golos marcados em 59 jogos. Precisa de marcar dois para empatar, três para ganhar, sendo que, na presente temporada, a Juventus só teve dois jogos em que sofreu três golos (Génova e Nápoles).

Apenas duas equipas na história da Liga dos Campeões conseguiram inverter uma derrota caseira no jogo da primeira mão, ambos os casos depois de um desaire só por um golo de diferença — o Ajax contra o Panathinaikos em 1996 e o Inter de Milão contra o Bayern Munique em 2011. Para além desta estatística, o Mónaco terá, também, de contrariar a sua própria história frente a equipas italianas — nunca ganhou em sete viagens a Itália —, e o êxito total da Juventus frente a equipas francesas — ganhou as 11 eliminatórias frente a equipas do hexágono, incluindo duas contra a formação monegasca.

Leonardo Jardim quer continuar a desafiar as expectativas baixas e continuar a aventura europeia do Mónaco, que já dura desde Julho, quando teve de disputar a terceira pré-eliminatória. “Ninguém acreditava em nós para entrar na fase de grupos. Vamos continuar a lutar pelos nossos sonhos. Estou muito orgulhoso e feliz pelos meus jogadores, que demonstraram muitas coisas boas ao mundo do futebol”, disse o técnico madeirense, que lamentou a falta de maturidade e eficácia no primeiro jogo, mas que acredita numa reviravolta da eliminatória se conseguir marcar cedo: “O ideal será marcar na primeira parte. Temos de atacar, mas com a cabeça fria porque, senão, podemos encaixar dois ou três golos.”

O Mónaco não é um cliente assim tão improvável das meias-finais da Liga dos Campeões. É a quinta vez que chega tão longe, mas só por uma vez passou à final, em 2003-04, em que acabaria por perder, em Gelsenkirchen, com o FC Porto — uma das quatro meias-finais perdidas foi contra a Juventus em 1998, com um agregado de 6-4.

Já a equipa de Turim é uma presença regular em fases adiantadas da maior competição de clubes da Europa. Esta é a sua 12.ª presença entre os quatro melhores, sendo que passou oito vezes à final e venceu duas vezes.

A última vez que a Juventus esteve numa final foi em 2015 (derrota frente ao Real Madrid), mas o seu último título europeu já foi há mais de 20 anos (triunfo sobre o Ajax em 1996).

Mesmo com tudo a seu favor (tem uma vantagem confortável e joga em casa), Massimiliano Allegri não dá nada por adquirido. “Temos de estar focados no jogo. O Mónaco não tem nada a perder e vai ser perigoso. Temos uma pequena vantagem, mas temos de jogar como se esta eliminatória fosse apenas um jogo. Vai ser difícil, mas precisamos de ter uma abordagem positiva”, alertou o treinador italiano, garantindo que Higuaín, autor dos dois golos da primeira mão e máximo goleador da equipa, está em condições para o jogo desta terça-feira.

