Juventus está na final da Champions e fica à espera de Real ou Atlético

A Juventus é o primeiro clube finalista da edição deste ano da Liga dos Campeões. Os italianos derrotaram o Mónaco por 2-1, na segunda mão das meias-finais, disputada nesta terça-feira, em Turim, depois de já terem ganho a partida da primeira mão, por 2-0.

PUB

Os golos da equipa orientada por Massimiliano Allegri pertenceram a Mandzukic (33’) e Dani Alves (45’), enquanto a formação treinada pelo português Leonardo Jardim, que teve João Moutinho e Bernardo Silva no “onze” titular, reduziu no segundo tempo, por intermédio de Mbappé (69’).

A Juventus fica agora à espera do resultado da outra meia-final, entre Atlético de Madrid e Real Madrid, que se joga nesta quarta-feira, no Vicente Calderón. No encontro disputado no Santiago Bernabéu, há uma semana, os “merengues” triunfaram por 3-0, com todos os golos a serem apontados por Cristiano Ronaldo.

PUB

A final da Liga dos Campeões está agendada para Cardiff, no País de Gales, no dia 3 de Junho.

PUB

PUB