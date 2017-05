Há mais música para além de Salvador. Conheça os 17 adversários

A data não é novidade e a expectativa tem vindo a aumentar desde o dia 5 de Março, quando Salvador Sobral venceu a 51.ª edição do Festival da Canção e foi escolhido para representar Portugal no festival da Eurovisão. O primeiro encontro está marcado para as 20h (hora de Lisboa) desta terça-feira no palco International Exhibition Centre de Kiev, onde o músico português já ensaiou. A cerimónia será transmitida em directo pela RTP1.

PUB

Portugal actua na primeira semi-final juntamente com outros 17 países. Tal como Portugal, também a Roménia regressa este ano à Eurovisão, depois de não ter estado presente na última edição.

PUB

A actuação de Salvador Sobral será a 9.ª da noite e dela depende a presença na final do próximo sábado, fase para a qual Portugal não se qualifica desde 2010. Para isso, Portugal terá de ser um dos dez mais votados desta noite.

Até lá, Salvador vai partilhando os momentos da estadia em Kiev (até agora representada pela irmã, Luísa Sobral, por questões relacionadas com a saúde de Salvador). Um deles inclui um momento musical improvisado numa casa-de-banho, lembrando um anterior, gravado também num WC, numa visita a Espanha. "Em Kiev também há boas casas de banho. Sai um solo de trompete em directo da Venue do ESC", escreveu o músico na sua conta de Facebook.

Se está em Portugal, poderá votar em todas as canções desta semi-final mas não na de Salvador Sobral. Os números serão disponibilizados na emissão da RTP1, em directo. Ainda assim, há uma hashtag que poderá ser utilizada em qualquer lado. Esta terça-feira, os fãs do representante português da Eurovisão serão #TeamSalvadorable.

Itália é apontada como a favorita, mas nas redes sociais há quem compare esse favoritismo com o da selecção francesa de futebol, cujo autocarro já circulava com o título de campeão da Europa antes da final, que viria a perder com Portugal. No concurso em que não só a música pesa na escolha do vencedor e também há espaço para a política, as apostas já começaram há muito.

Italians: *finding out where they will host #Eurovision next year* pic.twitter.com/qc8tprvYTR — TODAY TODAY OMG (@escfrustration) May 9, 2017

Conheça os 17 concorrentes de Portugal nesta primeira semi-final.

1. Suécia – I Can’t Go On, por Robin Benhtsson

2. Geórgia – Keep the Faith, por Tamara Gachechiladze

3. Austrália – Don’t Come Easy, por Isaiah

4. Albânia – World, por Lindita

5, Bélgica – City Lights, por Blanche

6. Montenegro– Space, por Slavko Kalezic

7. Finlândia – Blackbird, por Norma John

8. Azerbeijão – Skeletons, por Dihaj

9. Portugal– Amar pelos Dois, por Salvador Sobral

10. Grécia– This is Love, por Demy

11. Polónia – Flashlight, por Kasia Mos

12. Moldávia – Hey Mamma, por Sunstroke Project

13. Islândia – Paper, por Svala

14. República Checa – My Turn, por Martina Bárta

15. Chipre – Gravity, por Hovig

16. Arménia – Fly With Me, por Artsvik

17. Eslovénia – On My Way, por Omar Naber

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

18. Letónia – Line, por Tirana Park

PUB

PUB