Francisco vai dormir no quarto onde ficaram alojados Bento XVI e João Paulo II

O Papa Francisco vai dormir em Fátima no quarto onde ficaram os seus antecessores Bento XVI e João Paulo II, um espaço marcado pela simplicidade, informou esta segunda-feira a porta-voz do santuário, Carmo Rodeia.

"O Papa Francisco vai ficar na Casa de Nossa Senhora do Carmo, onde, de resto, já ficaram os seus predecessores, nomeadamente Paulo VI, João Paulo II (das três vezes que veio a Fátima) e Bento XVI", disse à agência Lusa Carmo Rodeia.

A responsável explicou que a Casa de Nossa Senhora do Carmo é "de retiros, essencialmente destinada a atividades pastorais", e tem "dois quartos que serviram" os papas que visitaram Fátima.

Segundo a directora de comunicação do maior templo mariano do país, trata-se um "quarto simples" como a própria Casa de Nossa Senhora do Carmo. "Tem uma enorme simplicidade e também não poderia ser de outra maneira, até pelo próprio carácter do Papa Francisco", adiantou, explicando que o espaço inclui uma sala pequena e uma zona de trabalho.

No quarto, no segundo piso e com janela virada para o pátio interior do edifício, está uma imagem da Virgem de Fátima.

Carmo Rodeia esclareceu que "o Vaticano, em todas as deslocações" do Papa, "faz sempre um conjunto de sugestões e dá um conjunto de orientações ao sítio para onde vai", sendo que neste caso "também não foge à regra".

"Neste momento ainda não está nada definitivo relativamente às ementas", declarou, garantindo, contudo, que "da parte do santuário haverá todo o cuidado em servir ao Santo Padre (como é seu apanágio no dia-a-dia) produtos frescos e da região, e, sobretudo, adquiridos no comércio local, de forma a que também assim contribua para a dinamização da economia local".

Para a responsável, trata-se de uma forma de mostrar ao papa os "bons produtos e as iguarias da região Centro e, particularmente, de Leiria e de Fátima".

A este propósito Carmo Rodeia conta, citando a responsável por esta casa de retiros, irmã Maria do Carmo, duas situações relativas aos papas João Paulo II e Bento XVI.

No caso de João Paulo II, que foi vítima de uma tentativa de atentado na sua primeira visita a Fátima, em 1982, precisamente um ano depois de ter sido alvejado na praça de São Pedro, em Roma, havia "sempre um elemento da comitiva do Papa que estava na cozinha e provava sempre a comida" antes de lhe ser servida.

No caso de Bento XVI, a primeira vez que tomou uma refeição na Casa de Nossa Senhora do Carmo foi-lhe servida tarde de noz na sobremesa. "Gostou imenso e a todas as refeições pediu como sobremesa essa torta de noz", referiu, adiantando que as refeições que o Papa Francisco vai tomar em Fátima serão confeccionadas por funcionárias da casa, sendo provável que a irmã Maria do Carmo e as cozinheiras queiram "brindar o Papa com algum mimo especial", mas este segredo ainda não foi revelado.

Francisco é o quarto papa a visitar Fátima, a 12 e 13 de Maio, para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, no centenário das "aparições", em 1917.

O Papa tem encontros previstos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, e com o primeiro-ministro, António Costa, no dia 13.

Os anteriores papas que estiveram em Fátima foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).

