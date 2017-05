Maioria dos portugueses dá nota excelente ao Papa Francisco

Um estudo desenvolvido pelo Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) sobre hábitos religiosos dos portugueses e o papa revela que mais de metade dos inquiridos considera excelente o trabalho pastoral de Francisco.

Segundo revelou à agência Lusa o coordenador do estudo, Pedro Mendes, numa escala entre excelente e mau, 65% dos 1200 participantes no inquérito respondido online considerou o trabalho pastoral do Papa Francisco "excelente".

"Se juntarmos o bom e o excelente a percentagem fica nos 91%", acrescentou Pedro Mendes, revelando ainda que 79% dos inquiridos atribui grande importância à visita do Papa Francisco ao santuário de Fátima, no centenário das "aparições", a 12 e 13 de Maio.

Numa das perguntas de resposta aberta - sem qualquer sugestão de escolha - 60% dos inquiridos consideraram o Papa Francisco "inovador" e 40% "revolucionário".

O estudo da instituição de marketing, realizado para assinalar a primeira visita do Papa Francisco a Portugal, revela ainda que 70% dos portugueses se identifica como católica.

Dos auscultados que não vão acompanhar a visita em Fátima, 70% revelaram também que pretende fazê-lo através da cobertura dos órgãos da comunicação social e das redes sociais.

O estudo do IPAM permite ainda confirmar que 75% da população portuguesa tem afinidade religiosa e identifica a sua religião de forma concreta, embora apenas 51% frequente habitualmente locais de culto e oração como igrejas, mesquitas ou sinagogas.

Destes, 22% visitam o local de culto, pelo menos, uma vez por semana, enquanto apenas 6% o fazem com maior frequência.

De assinalar, contudo, que a grande maioria (72%) admite a prática de orações ou acções de meditação religiosa.

"Surpreendente talvez seja o facto de mais de 10% assumir-se como ateu (6,4%) ou agnóstico (5,4%) e 3,5% das pessoas serem indiferentes", revelou Pedro Mendes.

O coordenador do estudo acrescentou que o trabalho evidencia ainda que a tradição familiar prevalece na opção pela religião escolhida (63%), com apenas 35% dos portugueses a referirem ser fruto de uma convicção pessoal.

Ao analisar os hábitos religiosos da população portuguesa, o IPAM conclui também que apenas 5% dos crentes portugueses assumem ter mudado de religião ao longo da vida e 93% dos inquiridos indicaram ter realizado pelo menos um sacramento religioso.

Pedro Mendes adiantou que este estudo é "mais fidedigno sobre a representação da população portuguesa" do que o inquérito realizado em 2015. Segundo o professor, este trabalho "consegue um equilíbrio dos vários estratos e de diferentes regiões", por ser online, o que "abrange outro tipo de pessoas, como os jovens".

O estudo Hábitos Religiosos da População Portuguesa & o Papa Francisco foi elaborado pelo IPAM com base em 1200 inquiridos, com mais de 18 anos de Portugal Continental e Ilhas, que realizaram o inquérito através da plataforma online, entre 12 de Março e 19 de Abril de 2017, abrangendo todo o território nacional, com uma amostra proporcional estratificada por região, com uma margem de erro de 3%.

