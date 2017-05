A mulher que perdeu o emprego por ter sido confundida com a mãe de Anselmo Ralph

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recebeu uma queixa, e divulgou agora a respectiva deliberação, de uma mulher que alega ter sido identificada pelas revistas TV Mais, Flash e TV Guia como mãe do cantor Anselmo Ralph, quando não o é. Mais do que isso, a fotografias usadas para o fazer foi captada durante um concerto do músico em que Sandra Marisa do Céu não deveria estar – uma vez que tinha mentido no emprego, dizendo-se doente, para poder falar e assistir ao espectáculo.

A queixosa deslocou-se ao Campo Pequeno, no dia 9 de Dezembro de 2016, para assistir ao concerto de Ralph. Nos dias que se seguiram foi surpreendida com fotografias suas, durante o espectáculo, em edições das três revistas, que a apelidavam de mãe do cantor. Um erro que, diz, tem feito com que seja abordada por “desconhecidos na rua” e que o seu filho esteja também a ser interpelado na escola sobre o assunto, refere o documento de deliberação da ERC. A queixa foi, por isso, apresentada em Janeiro deste ano.

À ERC, as revistas diziam que falaram com a queixosa e pediram desculpa pelo equívoco. A TV Mais revelou que recebeu uma chamada de Sandra Marisa do Céu em que esta dizia que tinha perdido o emprego por causa da reportagem onde a identificavam como mãe de Anselmo Ralph. Isto porque tinha dito no trabalho que iria a uma consulta médica para poder assistir ao concerto no Campo Pequeno. Ou seja, depois de se ter descoberto o seu verdadeiro destino, Sandra acabou despedida.

Desta forma, e analisando todo o caso, a ERC concluiu que as revistas violaram o direito à imagem, o direito à intimidade da vida privada e as regras de conduta profissional. No entanto, a queixa contra a TV Mais foi retirada devido à “publicação de correcção e de pedido de desculpas”, depois de ter sido observado o erro.

