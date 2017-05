Rui Moreira culpa secretariado do PS pela ruptura no Porto

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, afastou qualquer responsabilidade na ruptura com o PS, afirmando mesmo que não renunciou ao apoio de ninguém, e culpou o secretariado nacional do Partido Socialista pela crise aberta no executivo municipal e no processo autárquico.

“Eu não dispensei apoio nenhum. É uma perturbação que vem de fora, surge do secretariado nacional” do PS, disse o presidente da Câmara do Porto nesta segunda-feira, em entrevista à TSF.

“O que o PS queria era uma coligação informal (…). Isto não pode ser um apoio condicionado. Se eu soubesse que era um apoio condicionado, eu teria dito que não”, explicou. Na entrevista, Rui Moreira admite que Manuel Pizarro, o líder da distrital do PS que agora será o candidato dos socialistas à câmara, tenha sido “o alvo inicial de tudo isto”, de pessoas que nunca se conformaram com a solução governativa adoptada no executivo camarário, um acordo independentes-PS.

Para o autarca, tudo começa em Abril com a entrevista ao Expresso da secretária-geral-adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, na qual afirma que o partido terá “uma representação forte” nas listas do independente Rui Moreira. “Não faz sentido estar a condicionar a partir de Lisboa”, protesta Moreira, vincando que aquilo que António Costa lhe oferecera, e que ele agradecera, era um apoio incondicional, não dependente da negociação de lugares. E Moreira elogia por várias vezes a “lealdade” de parceiros socialistas, como a do líder da concelhia do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, e dos vereadores Manuel Pizarro e Manuel Correia Fernandes, que esta segunda-feira lhe devolveram os pelouros da Habitação Social e do Urbanismo na Câmara do Porto. Em Abril, Moreira reagiu que não haveria "jobs for the boys" dos partidos que apoiavam a sua recandidatura independente (CDS e então também PS). Na semana passada Ana Catarina Mendes, "reassumiu", em entrevista ao Observador, que o PS teria uma "representação forte", após "negociação", na lista de Moreira, levando o núcleo duro do movimento O Nosso partido é o Porto a anunciar que prescindia do apoio do PS nas próximas autárquicas. No sábado, o PS decidiu a candidatar Manuel Pizarro à presidência da câmara, como em 2013.

Na entrevista à TSF, Rui Moreira recorda que o eurodeputado do PS Manuel dos Santos escreveu no Facebook que “havia um acordo secreto ao mais alto nível” que passava por o autarca ir para ministro ou para o Parlamento Europeu, com Manuel Pizarro a chegar assim à presidência da Câmara do Porto, num "golpe palaciano". “Desmenti no próprio dia”, diz Rui Moreira, criticando a direcção nacional do PS por não ter contrariado o seu eurodeputado.“Tiraram-lhe a confiança política?” Para Rui Moreira, o PS deveria ter desmentido o que Manuel dos Santos escreveu e ter posto “ordem na casa”.

O presidente da Câmara do Porto diz que “havia uma solução que a cidade do Porto queria e que agora já não vai ser a mesma”. "Num secretariado-geral as contas são diferentes e foi por isso que isto chegou ao fim", afirmou, manifestando depois "a certeza de que António Costa não queria isto”.

"Provavelmente achavam que o Porto podia ser domesticado. O Porto não é assim", declarou, desmentindo que houvesse algum “mal-estar” no município, lembrando os elogios que fez ao primeiro-ministro. O independente aludiu às declarações da secretária-geral-adjunta dos socialistas que disse que “o PS vai a seu tempo voltar à gestão da cidade do Porto”. “Num secretariado-geral as contas de somar ou sumir são diferentes e isto chegou onde chegou”.

Para Moreira, Ana Catrina Mendes “não precisava de corrigir o tiro, o que não podia em por em dúvida o que estava combinado, algures em corredores, algures lá para o lado do Largo do Rato”. “As duas vezes que interveio foi atirar achas para a fogueira que está a arder. Nós quando temos incêndios apagamos os nosso incêndios, não vamos apagar os do Largo do Rato”.

“Não vale a pena dizer que Rui Moreira é ingrato e não tentem dizer que fomos nós que rompemos porque não adiante tentar reescrever a história. E não foi pelo PS dizer que vai festejar” a vitória das autárquicas no Porto, disse.

Sem o apoio do PS, Moreira reconhece que “o caminho é mais estreito”, mas sublinha que “há quatro anos também era”. Seja como for, Moreira não fechou a porta a um futuro entendimento com o PS, pós-eleitoral.

Quanto ao seu projecto para a cidade diz que quer que as pessoas continuem a confiar em si e sobre a lista revela que “será muito interessante” E remata: “Nós fizemos isto pela cidade do Porto e não vamos hipotecar a nossa liberdade. Não podíamos continuar nesta situação”.

Sobre a decisão dos vereadores Manuel Pizarro e Correia Fernandes terem devolvido os respectivos pelouros, o presidente da Câmara do Porto disse que aceita a saída dos vereadores: “A distribuição dos pelouros a única coisa que me vai dar é mais trabalho”.

Esta segunda-feira à entrada para a noite para a reunião da Assembleia Municipal do Porto, Manuel Pizarro não quis comentar a entrevista de Rui Moreira riu-se quando confrontado com a ideia de esta crise ter sido provocado pelo secretariado nacional do Partido Socialista. com Patrícia Carvalho

