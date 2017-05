Autárquicas no Porto

Os acontecimentos relacionados com a candidatura de Rui Moreira e o apoio do PS devem fazer pensar. Um apoio a uma candidatura independente é isso mesmo, um simples apoio. Não existe, nem poderia existir, nenhum pré-acordo eleitoral. Tal só seria razoável se existisse uma coligação e aí, sim, os lugares seriam objecto de partilha e consequente divisão. No caso concreto, talvez nenhum dos dois intervenientes esteja totalmente certo, mas a realidade é que o PS não pode exigir nada. Quando o PS faz birra e passa a apresentar, à última hora, um candidato próprio mostra, claramente, que o mais importante não é a defesa dos interesses dos cidadãos do Porto, o que lamento, mas tão pouco a política partidária que, embora muito importante, não deve sobrepor-se aos interesses dos cidadãos. (…)

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Relatório da dívida

A comunicação social vem abordando as propostas apresentadas no relatório do grupo de trabalho criado entre o PS e o BE visando a reestruturação da dívida pública, tendo os participantes do grupo aproveitado para avançar algumas outras medidas com implicações nos orçamentos do Estado e gestão dos recursos financeiros públicos. Circunscrevendo agora a nossa abordagem à proposta de impor ao Banco de Portugal a redução do nível das provisões para cobrir riscos com a dívida pública, cujo objectivo é aumentar os dividendos pagos ao Estado, preocupa-nos o evidente propósito dos relatores em atacarem a prudência e independência do BdP (...). A operação é demasiado arriscada e as hipóteses de se lhe pôr cobro são tão escassas que será prudente que o senhor Presidente da República saia imediatamente a terreiro, manifestando o seu desacordo e avisando que não será colaborante em qualquer iniciativa governamental que retire poderes e autonomia ao regulador bancário (…).

A. Álvaro de Sousa, Valongo

Ajudas bancárias

Segundo a comunicação social, os bancos receberam ajudas do Estado no valor de 13 mil milhões de euros, o que nos leva a questionar sobre o destino dos imposto dos portugueses, os quais supostamente seriam o contributo para enriquecer o país mas são canalizados para apoiar bancos quando, muitas vezes, estes não adoptam as melhores práticas. Temos como exemplo os problemas bancários que ocorreram nos últimos anos, que não foram suficientes para se apurar o que falhou e legislar no sentido de se apertar a malha às práticas abusivas (…). Acredito que os bancos contribuem para gerar riqueza no país financiando projectos empresariais cujo desenvolvimento gera emprego, tendo também como consequência positiva o crescimento económico e o pagamento de contribuições ao Estado. Mas seria importante que, antes de se avançar para qualquer projecto, fosse avaliado previamente o custo e o benefício, a fim de se evitar financiamento a projectos sem viabilidade cujas consequências acabam quase sempre nos contribuintes.

Américo Lourenço, Sines

