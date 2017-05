Uma semana política cheia para Macron e para França

A semana política vai ser agitada, até à transmissão de poderes entre François Hollande e Emmanuel Macron, no domingo, E logo que tomar posse, uma visita a Merkel está nas prioridades do novo Presidente.

Os dois presidentes voltarão a estar juntos quarta-feira, 10 de Maio, no Dia Nacional da Memória da Escravatura.

Antes, na terça-feira, o Partido Socialista reúne-se, e Benoît Hamon reclama sanções contra Manuel Valls, que quebrou a solidariedade partidária apelando ao voto em Macron, e apresenta a sua plataforma para as legislativas - o seu programa

presidencial mais diluído, diz o Libération.

Na quarta-feira, o partido de centro-direita Os Republicanos apresenta o seu programa para as legislativas - que deverá ser uma forma suavizada do projecto presidencial de François Fillon. Estão prometidas sanções, até mesmo sanções, para os elementos do partido que aceitarem concorrer com a etiqueta de Macron.

Quinta-feira, o movimento Em Marcha!, rebaptizado Em Marcha pela República, apresentará finalmente os seus candidatos para as legislativas de 11 e 18 de Junho. Serão cerca de 600 pessoas, 50% das quais provenientes da sociedade civil, e metade mulheres, para cumprir a lei da paridade.

Domingo, quando termina o mandato de François Hollande, realiza-se a transmissão oficial de poderes, o momento em que um Presidente sai do Palácio do Eliseu e entra outro. A partir daí, Macron tem também um calendário que já está a ficar

carregado: espera-se que anuncie finalmente a sua escolha para primeiro-ministro, que poderá recair sobre uma mulher. A sua primeira deslocação ao estrangeiro será uma visita à chanceler alemã Angela Merkel - ainda não há data marcada.

