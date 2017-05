Surto de meningite já matou mais de 800 nigerianos desde o início do ano

A Nigéria está a braços com o mais grave surto de meningite desde 2009, quando morreram mais de 2.000 pessoas. Desde o início do ano, morreram já mais de 800 nigerianos vítimas daquela doença contagiosa, sobretudo no norte do país, noticia a Reuters.

A meningite é uma inflamação dos tecidos que envolvem o cérebro e da espinal medula, e que tem origem viral ou bacteriana. Pode transmitir-se pelo beijo, espirros, tosse e pela partilha de espaços de reduzida dimensão. Potencialmente fatal, causa dor intensa e pode gerar lesões cerebrais permanentes.

Com o auxílio de agências de assistência humanitária, a Nigéria lança agora um programa de vacinação de emergência nas zonas afectadas, acompanhado de uma campanha de sensibilização das populações.

Os esforços estão a ser dificultados pela resposta “inapropriada” das autoridades locais, afirma Bature Mannir, secretário da Associação Médica da Nigéria. No mês passado, o governador do estado de Zamfara, Abdulaziz Yari, afirmou que o surto era um castigo de Deus pelos pecados dos nigerianos. A região é predominantemente muçulmana e profundamente conservadora.

A repetição do surto de meningite de 2009 demonstra as fragilidades da maior economia africana, que enfrenta agora a primeira recessão em 25 anos devido à queda dos preços do petróleo, para além da crise humanitária gerada pelas actividades do grupo terrorista Boko Haram.

