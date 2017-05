Tozé Brito: “Se os israelitas tivessem cantado o Da Li Dou teriam ganho à mesma”

“Portugal atribui 12 pontos a Espanha.” “A Espanha atribui 12 pontos a Portugal.” Coincidência? Nem por isso. Situações como esta são tão antigas como o próprio festival, que sempre foi feito de “alianças”, “rivalidades e amizades”, diz ao PÚBLICO Tozé Brito, que tem no currículo três participações em fases finais da Eurovisão. A troca de votos entre vizinhos ou países amigos “já quase virou anedota”, diz o compositor, e é mais uma face da geopolítica do concurso.

Tozé Brito viveu em primeira mão um desses momentos, no festival de 1978 em Paris, onde subiu ao palco integrado nos Gemini para interpretar “Da Li Dou”. Damos-lhe a palavra. “Chegámos a Paris e toda a movimentação durante os ensaios nos deu a entender que Israel iria ser empurrada para a vitória. Estamos a falar de uma altura em que as coisas estavam quentes no Médio Oriente”, recorda. No final dos anos 1970, a guerra entre Israel e o Líbano estava no auge. Poucas semanas antes do concurso, as forças israelitas tinham ocupado praticamente todo o sul do Líbano, até serem obrigadas a retirar-se por força de uma resolução da ONU.

Voltemos a Paris. “Havia ali uma dinâmica que não era habitual e parecia que os israelitas estavam a ser levados ao colo, até pelo tempo que tiveram durante os ensaios. Tudo se passava de uma forma diferente em relação aos outros países”, conta Tozé Brito. No final, a vitória coube mesmo aos representantes israelitas com a música “Ah Bah Nee Bee”.

O cantor português não tem dúvidas: “Se os israelitas tivessem cantado o ‘Da Li Dou’ e os Gemini tivessem cantado o ‘Ah Bah Nee Bee’, eles teriam ganho à mesma e nós teríamos ficado no mesmo lugar.” Para Tozé Brito, este foi um caso clássico de benefício em favor de uma necessidade política na Eurovisão.

As coisas pouco mudaram desde então. Hoje, o problema principal relaciona-se com o método de votação, considera o compositor, quase dependente em exclusivo do televoto. “Como é que sabemos que as pessoas que votam não têm motivações políticas, por exemplo?”, questiona Tozé Brito. A solução que sugere passaria pela introdução de um painel de jurados – um por país – com mérito reconhecido. “Tenho a certeza que a votação seria completamente diferente.”

Depois de subir ao palco em 1978, Tozé Brito esteve como compositor da canção portuguesa em outros dois concursos da Eurovisão: em 1982, com as Doce, e em 1991 ao lado de Dulce Pontes. A sua experiência diz-lhe que, por vezes, a mensagem política está em “pormenores” da actuação que até podem ser acidentais, como um “símbolo num tambor ou uma bandeira”. Acabar com estas situações parece “impossível” e, talvez, nem seja desejável. “Espero que a Eurovisão não caia no erro de matar um grande espectáculo por causa de melindres e obrigar toda a gente a vestir-se de branco num fundo amarelo só porque não choca ninguém”, observa.

Quando actuou em Paris, Tozé Brito diz ter sentido o peso de representar o país e acredita que isso pode levar alguns concorrentes a assumirem um dever de passar alguma mensagem mais política. A utilização do hino nacional durante as apresentações dos concorrentes é um dos exemplos que o compositor considera “exagerado”. “Estamos a falar de um festival de canções que representa televisões, e não um país”, esclarece Tozé Brito, embora admita a necessidade de se identificar a nacionalidade dos concorrentes.

Nas três ocasiões em que esteve na Eurovisão, Tozé Brito diz nunca ter assistido a momentos de tensão entre os cantores ou as suas respectivas claques. Quase que seríamos tentados a reconhecer que a harmonia e a união entre os povos que fazem o lema da Eurovisão pode ser alcançado. “Mas, acabado o festival, no dia seguinte, as tensões são as mesmas.”

