Polícia evacua principal estação de comboios de Paris à procura de três suspeitos

A câmara de Paris confirmou que decorreu uma operação policial “de verificação” na Gare du Nord, principal estação ferroviária de Paris. A imprensa gaulesa diz que as autoridades procuram três suspeitos considerados perigosos.

#GareduNord Intervention des services de police pour vérifications — Préfecture de police (@prefpolice) May 8, 2017

Não foram ainda revelados detalhes oficiais sobre a eventual ameaça que motivou a forte presença policial no local. Testemunhas relatam a presença de vários agentes da autoridade fortemente armados. No entanto, à AFP, a polícia explicou que a operação serve para “dissipar qualquer dúvida de ameaça”.

O jornal Le Parisien avança que a polícia procura três homens considerados perigosos. Os suspeitos, cujas identidades terão sido transmitidas pelas autoridades "por país parceiro" aos serviços de informação franceses, terão sido localizados desde sexta-feira em Paris, Bordéus e Marselha. O último alerta terá sido dado por trabalhadores ferroviários, que indicavam que os homens estavam a bordo de um TGV que chegaria à Gare du Nord esta segunda-feira às 23h10 locais (menos uma hora em Lisboa). A operação policial iniciou-se às 23h locais. No entanto, ainda não se sabe se estes indivíduos são os suspeitos procurados.

O jornal parisiense diz ainda que a polícia esvaziou totalmente um TGV, com 200 passageiros, oriundo de Valenciennes, no norte de França.

Entretanto, a câmara da capital francesa anunciou que terminou a operação, sem avançar com mais pormenores.

#GareduNord Fin des vérifications, retour progressif à la normale. — Préfecture de police (@prefpolice) May 8, 2017

A Associated Press ouviu Dave James Phillips, um britânico de 39 anos, que afirmou que quando chegou à Gare du Norde, de comboio, a polícia surgiu de imediato: “Havia polícia de imediato, e um deles com a mão na arma”, disse. “Enquanto estávamos a sair da plataforma, um desceu e disse: ‘Rápido, rápido. Rua, rua”, acrescentou.

As pessoas que estavam no interior da estação foram retiradas, os passageiros mantidos no interior das carruagens e as linhas de metro encerradas.

