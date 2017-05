Coreia do Norte detém mais um cidadão norte-americano

O norte-americano Kim Hak-song, que trabalhava com a Universidade de Ciências e Tecnologia de Pyongyang, foi detido a 6 de Maio pelas autoridades da Coreia do Norte por planear "eventos hostis", de acordo com a agência noticiosa oficial KCNA.

Como noticia a BBC, outros três norte-americanos já estavam detidos na Coreia do Norte, incluindo Kim Sang-duck, outro académico que dava aulas na Universidade de Pyongyang. O Governo norte-americano tem vindo a acusar a Coreia do Norte de deter, sem justa causa, cidadãos americanos e de os utilizar como moeda de troca e instrumento de chantagem no âmbito das tensas relações entre Pyongyang e Washington.

A KCNA afirma que “uma instituição relevante” está a “conduzir uma detalhada investigação” sobre os supostos crimes de Kim Hak-song, sem acrescentar detalhes sobre o processo.

A BBC adianta ainda que um oficial do Departamento do Estado em Washington afirmou que os EUA “têm conhecimento da detenção de cidadãos norte-americanos na Coreia do Norte”, acrescentando que iriam contactar a embaixada sueca em Pyongyang para tratar do caso, uma vez que é Estocolmo quem representa diplomaticamente os EUA em Pyongyang.

Kim Hak-song descreve-se como um missionário cristão que conduzia experiências na área da agronomia naquela universidade norte-coreana.

Esta detenção vem aumentar a tensão entre os dois países depois de, na sexta-feira, a Coreia do Norte ter acusado os EUA e a Coreia do Sul de conspirarem para assassinar o seu “Líder Supremo” Kim Jong-un. Nem o governo norte-americano, nem o sul-coreano comentaram as alegações. Especialistas citados pela BBC levantam dúvidas sobre a veracidade das suspeitas.

Entretanto, Pyongyang ameaça realizar novos ensaios nucleares depois de os EUA terem enviado um navio de guerra para a região.

